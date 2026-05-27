Kolbeinn tekur við af Bryndísi sem ráðuneytisstjóri Atli Ísleifsson skrifar 27. maí 2026 11:55 Kolbeinn Árnason. Stjr Samkomulag hefur orðið á milli atvinnuvegaráðherra Hönnu Katrínar Friðriksson og Bryndísar Hlöðversdóttur ráðuneytisstjóra um að Bryndís flytjist í starf sérfræðings í ráðuneytinu frá og með 1. júní næstkomandi. Kolbeinn Árnason er nýr ráðuneytisstjóri. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef ráðuneytisins. Þar segir að Bryndís hafi sjálf óskað eftir flutningi og sé hann gerður á grundvelli 2. mgr. 36. gr. starfsmannalaga nr. 70/1996. „Ráðherra hefur jafnframt ákveðið að Kolbeinn Árnason skrifstofustjóri á skrifstofu auðlinda flytjist í starf ráðuneytisstjóra frá sama tíma, sbr. 1. mgr. 36. gr. sömu laga. Kolbeinn er með embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands og AMP gráðu frá IESE Business School í Barcelona. Á árum áður gegndi Kolbeinn starfi skrifstofustjóra alþjóðaskrifstofu sjávarútvegsráðuneytisins, hann var fulltrúi sjávarútvegsráðuneytisins hjá fastanefnd Íslands við Evrópusambandið í Brussel og skrifstofustjóri á skrifstofu fiskveiðistjórnunar í sjávarútvegsráðuneytinu. Þá var Kolbeinn yfirlögfræðingur og framkvæmdastjóri lögfræðideildar skilanefndar og slitastjórnar Kaupþings og framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Kolbeinn starfaði jafnframt sem lögmaður og sat í stjórnum ýmissa fyrirtækja. Árið 2020 var Kolbeinn skipaður skrifstofustjóri á skrifstofu matvæla í matvælaráðuneytinu og tók við nýrri skrifstofu auðlinda í atvinnuvegaráðuneytinu árið 2025. Kolbeinn hefur verið staðgengill ráðuneytisstjóra frá 2021," segir í tilkynningunni. Vistaskipti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjávarútvegur Stjórnsýsla