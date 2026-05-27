Krefjast þess að bankarnir dragi hækkanir til baka

VR, LÍV og fagfélögin fordæma vaxtahækkanir viðskiptabankanna sem tilkynntar voru fyrir helgi í kjölfar þess að peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti um 25 punkta og standa því í 7,75 prósentum. Þau krefjast þess að bankarnir dragi vaxtahækkanir til baka svo kjarasamningar haldist.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá VR og fagfélögunum.
„Viðskiptabankarnir skiluðu hátt í 100 milljarða króna hagnaði á síðasta ári eftir skatta. Það samsvarar yfir 320 þúsund krónum á hvern fullorðinn landsmann. Þarna er svigrúm og þarna liggur samfélagsleg ábyrgð bankanna. Bankarnir eiga að taka á sig hluta af byrðum efnahagsástandsins,“ segir í tilkynningunni.
Þar er tekið fram að arðsemi eiginfjár allra bankanna hér á landi hafi aukist og vaxtamunur sömuleiðis. Þau segja bankana hagnast á stöðunni eins og hún er á meðan það þrengi að heimilum landsins.
„Nú er svo komið að fjórir af hverjum tíu foreldrum á vinnumarkaði eiga erfitt með að ná endum saman og geta ekki mætt óvæntum útgjöldum upp á 100 þúsund krónur. Með öðrum orðum er fullvinnandi fólk í þeirri stöðu að ef þvottavélin bilar nær það ekki endum saman um mánaðamótin og jafnvel ekki þau næstu heldur.“
Þau segja bankana bregðast og fara gegn loforðum sínum um að standa saman í baráttunni gegn verðbólgu.
„Launafólk mun ekki sætta sig við að bankarnir eða atvinnulífið hlaupist undan merkjum. Við krefjumst þess að vaxtahækkanir síðustu daga verði dregnar til baka, með það að markmiði að kjarasamningar haldi. Stjórnendur bankanna þurfa að sýna almenningi að þeir ætli að axla ábyrgð á ástandinu með launafólki.“