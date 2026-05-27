Mun dæma meirihlutann af verkunum Birgir Olgeirsson skrifar 27. maí 2026 12:59 Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir að eðlilega hafi fólk skoðanir á meirihlutamyndunum. Hún segir öllu máli skipta að Sjálfstæðisflokkurinn leiði nú meirihluta í borginni og það verði nýtt til að fara í nauðsynlegar breytingar. Vísir//Vilhem „Ég fagna góðu gengi Sjálfstæðisflokksins í borginni. Kjósendur voru að kjósa um breytingar og Sjálfstæðismenn eru komnir til valda í borginni og munu leiða þær breytingar,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, í samtali við Vísi. Þar tjáir hún sig um nýjan meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í borginni. Einhverrar óánægju hefur gætt meðal nafntogaðra Sjálfstæðismanna með að borgarstjórnarflokkurinn hafi valið að mynda meirihluta með Viðreisn. Flokkarnir tveir sem bættu mestu við sig í sveitarstjórnarkosningunum voru Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur og hefðu getað myndað meirihluta í borgarstjórn. Jón Steinar Gunnlaugsson lögfræðingur segir að nú sé búið að mynda meirihluta við Viðreisn og Framsóknarflokk, sem hann kallar vinstri flokka. „Kjósendur Sjálfstæðisflokksins hljóta að mótmæla þessu framferði hástöfum,“ skrifar Jón Steinar. Hann segir Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokks og verðandi borgarstjóra, misbjóða kjósendum Sjálfstæðisflokksins. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, stjórnmálafræðiprófessor og Sjálfstæðismaður, segir það ótrúlega niðurstöðu að Sjálfstæðisflokkur hafi myndað meirihluta með Viðreisn og Framsóknarflokki þegar kjósendur hafi kallað eftir breytingum. Guðrún Hafsteinsdóttir segir í samtali við Vísi að það sé eðlilegt að fólk hafi sterkar skoðanir á myndun meirihluta. Það sem skipti þó mestu sé að Sjálfstæðisflokkurinn hafi sigrað í kosningunum og fengið sterkt umboð til að leiða þarfar breytingar í Reykjavíkurborg. „Ég mun dæma þennan meirihluta af þeirra verkum,“ segir Guðrún. Hún segir að allir kostir séu metnir og skoðaðir eftir kosningar og það þurfi að finna hvaða meirihluti tryggir besta og mesta árangurinn á grundvelli stefnu Sjálfstæðisflokksins, sem verði kjölfestan í meirihlutasamstarfinu. „Ég trúi því að Sjálfstæðisflokkurinn muni leiða breytingar á grundvelli Sjálfstæðisflokksins. Það er sú leið sem ég tel að muni leiða fram mestu breytingarnar fyrir borgarbúa,“ segir Guðrún. Meirihlutinn hafi kynnt verkefnalista sem borgarbúar geti fylgst með á kjörtímabilinu og veitt meirihlutanum gott aðhald til góðra verka. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Vaktin: Hildur valdi Viðreisn og Framsókn Innlent Íbúar miður sín og fuglalíf nær allt farið Innlent Svona kynntu oddvitarnir nýjan meirihluta í Viðey Innlent Reyndi að fá Miðflokk með og segir stöðu Ara ekki friðþægingu Innlent Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn mynda meirihluta Innlent Hannes Valle fær þrjú ár fyrir brot á Múlaborg Innlent Bardagabúr rís við Hvíta húsið Erlent „Ákveðin svik við úrslit kosninganna“ Innlent Féllust á að gera ekki lítið úr tilfinningum hinna eða ræða persónuleg mál Innlent Tjörn, skautasvell, íbúðir og útivistarsvæði rísi á gjörbreyttu svæði Innlent Fleiri fréttir Taka ásynd Varmár alvarlega og stöðva borframkvæmdir Mun dæma meirihlutann af verkunum Sjálfstæðismenn og Framsókn í eina sæng í Múlaþingi „Orð hennar og þessar upphrópanir ekki til sóma“ Reyndi að fá Miðflokk með og segir stöðu Ara ekki friðþægingu „Ákveðin svik við úrslit kosninganna“ Kolbeinn tekur við af Bryndísi sem ráðuneytisstjóri Vilja verja pláss íslenskra sjómanna Meirihluti myndaður í Viðey og Hildur nýr borgarstjóri Hildur Björnsdóttir nýr borgarstjóri Áherslur meirihlutasáttmálans: Svari ákalli um breytingar Svona kynntu oddvitarnir nýjan meirihluta í Viðey Hannes Valle fær þrjú ár fyrir brot á Múlaborg Þögull sem gröfin Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn mynda meirihluta Alþjóðlegur sérfræðingur til liðs við Eyjagöng Vaktin: Hildur valdi Viðreisn og Framsókn Vilja fresta ESB-atkvæðagreiðslu þar til í október Vegavinna á Reykjanesbraut vestan Straumsvíkur Segir andstæðinga viðræðna leita í handbók Farage og Reform Íbúar miður sín og fuglalíf nær allt farið Féllust á að gera ekki lítið úr tilfinningum hinna eða ræða persónuleg mál Tjörn, skautasvell, íbúðir og útivistarsvæði rísi á gjörbreyttu svæði Flugöryggismál að Reykjavík nýtist sem varavöllur Airbus Samfylking og Sjálfstæðisflokkur í samstarf í Suðurnesjabæ Icelandair og flugmenn komnir í fjölmiðlabann Kynntu nýjan meirihluta í Hafnarfirði Ferðamenn stundum slegið tvær flugur í einu höggi Nýr bæjarstjóri, morðhótanir og afar samrýmdar systur Þórður nýr bæjarstjóri Hafnarfjarðar Sjá meira