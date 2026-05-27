Innlent

Mun dæma meiri­hlutann af verkunum

Birgir Olgeirsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir að eðlilega hafi fólk skoðanir á meirihlutamyndunum. Hún segir öllu máli skipta að Sjálfstæðisflokkurinn leiði nú meirihluta í borginni og það verði nýtt til að fara í nauðsynlegar breytingar.

„Ég fagna góðu gengi Sjálfstæðisflokksins í borginni. Kjósendur voru að kjósa um breytingar og Sjálfstæðismenn eru komnir til valda í borginni og munu leiða þær breytingar,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, í samtali við Vísi. Þar tjáir hún sig um nýjan meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í borginni.

Einhverrar óánægju hefur gætt meðal nafntogaðra Sjálfstæðismanna með að borgarstjórnarflokkurinn hafi valið að mynda meirihluta með Viðreisn.

Flokkarnir tveir sem bættu mestu við sig í sveitarstjórnarkosningunum voru Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur og hefðu getað myndað meirihluta í borgarstjórn. Jón Steinar Gunnlaugsson lögfræðingur segir að nú sé búið að mynda meirihluta við Viðreisn og Framsóknarflokk, sem hann kallar vinstri flokka.

„Kjósendur Sjálfstæðisflokksins hljóta að mótmæla þessu framferði hástöfum,“ skrifar Jón Steinar.

Hann segir Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokks og verðandi borgarstjóra, misbjóða kjósendum Sjálfstæðisflokksins.

Hannes Hólmsteinn Gissurarson, stjórnmálafræðiprófessor og Sjálfstæðismaður, segir það ótrúlega niðurstöðu að Sjálfstæðisflokkur hafi myndað meirihluta með Viðreisn og Framsóknarflokki þegar kjósendur hafi kallað eftir breytingum.

Guðrún Hafsteinsdóttir segir í samtali við Vísi að það sé eðlilegt að fólk hafi sterkar skoðanir á myndun meirihluta. Það sem skipti þó mestu sé að Sjálfstæðisflokkurinn hafi sigrað í kosningunum og fengið sterkt umboð til að leiða þarfar breytingar í Reykjavíkurborg.

„Ég mun dæma þennan meirihluta af þeirra verkum,“ segir Guðrún.

Hún segir að allir kostir séu metnir og skoðaðir eftir kosningar og það þurfi að finna hvaða meirihluti tryggir besta og mesta árangurinn á grundvelli stefnu Sjálfstæðisflokksins, sem verði kjölfestan í meirihlutasamstarfinu.

„Ég trúi því að Sjálfstæðisflokkurinn muni leiða breytingar á grundvelli Sjálfstæðisflokksins. Það er sú leið sem ég tel að muni leiða fram mestu breytingarnar fyrir borgarbúa,“ segir Guðrún.

Meirihlutinn hafi kynnt verkefnalista sem borgarbúar geti fylgst með á kjörtímabilinu og veitt meirihlutanum gott aðhald til góðra verka.

