Bók­stafir verði að tölu­stöfum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Inga Sæland mennta-og barnamálaráðherra.

Áform mennta- og barnamálaráðuneytisins um breytingar á námsmatshluta aðalnámskrár grunnskóla sem miða að því að námsmat verði ett fram með tölum en ekki bókstöfum hafa verið kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Ráðgert er að allar lokaeinkunnir verði settar fram í tölum og að kvarðinn verði skyldubundinn við lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar.

Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Þar segir að mennta-og barnamálaráðherra áformi að breyta námsmati í grunnskólum með því að skipta úr bókstöfum í tölur. Áformin feli það í sér að skilgreindur verði tölukvarði í stað bókstafakvarða og að tölukvarðinn verði lagður til grundvallar við lokaeinkunnir í skyldunámi.

„Með breytingunni er stefnt að því að gera námsmat skýrara og auðskiljanlegra fyrir nemendur og foreldra, án þess að draga úr faglegu hlutverki kennara eða mikilvægi fjölbreyttra matsaðferða í skólastarfi líkt og núgildandi aðalnámskrá kveður á um,“ segir ennfremur í tilkynningunni.

Áformin endurspegli þá víðtæku umræðu sem hafi átt sér stað um námsmat í grunnskólum og hvort núverandi einkunnakerfi þjóni nemendum, foreldrum og skólum nægilega vel. Megimkarkmiðið sé að námsmat verði skýrara og að það styðji betur við nám, framfarir og námsframvindu nemenda.

„Með sameiginlegum tölukvarða er stefnt að því að skapa aukinn sameiginlegan skilning á stöðu nemenda, væntingum og námsframvindu. Slíkur skýrleiki getur styrkt samtal milli nemenda, foreldra og skóla og stuðlað að auknu trausti á námsmati í grunnskólum. Mennta- og barnamálaráðuneytið fagnar samráði við alla hópa um málefnið og mun taka allar ábendingar til skoðunar í þeirri vinnu sem fram undan er.“

