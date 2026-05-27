Drauga­gangur, búrtíkur og öngull í rassi

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Enginn skortur er á álits­höfum á Face­book þar sem nýr borgar­stjórnar­meiri­hluti er ýmist talaður ákaf­lega upp eða niður. Steinunn Ólína fagnar með hástöfum, Illugi spyr um OR og Helga Vala svarar á meðan Sig­mundi Davíð er hvergi brugðið enda búinn að finna straum­hvörfin í borginni í ESB-um­ræðum á þingi.
Fólk bregst vægast sagt misvel við nýmynduðum borgarstjórnarmeirihluta á Facebook og ljóst að hægra megin við miðju þykja berin gallsúr en eins og Baldur Hermannsson bendir á þá er lífið nú einu sinni þannig að „oft kemur grátur eftir skellihlátur.“

„Vissu­lega er sárt fyrir Ara, þann góða dreng, að húka einn af­síðis með öngulinn í rassinum meðan Hildur slær upp Viðeyjar­veislu fyrir búrtíkur Dags B. Eggerts­sonar,“ skrifar sá hvassi sam­félags­rýnir Baldur Her­manns­son á Face­book-vegg sinn. Hann bætir síðan við að kannski sé þetta ósann­gjarnt en í lífinu skiptist oft á hlátur og grátur.

„Þótt óánægjan kraumi nú með þessa ráðstöfun verður Hildur tæp­lega dæmd til lang­frama af henni einni saman, verk­efnin eru ærin og eftir 4 ár verða störf hennar vegin og metin og þá fellur dómurinn stóri.“

Tíðindin af myndun meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks komu, eins og greint hefur verið frá, svo flatt upp á þá Jón Steinar Gunnlaugsson og Hannes Hólmstein Gissurarson að þeir vildu nánast ekki trúa þeim en túlka sem svik við meirihluta kjósenda.

Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins, virðist ekki jafn brugðið og Hannesi enda áður búinn að greina fléttuna í störfum þingsins: „Það varð augljóst í hvað stefndi í gærkvöldi þegar þingmenn D og B tóku sig allir af mælendaskrá um ESB mál Viðreisnar.“

Gústaf Níelsson, sagnfræðingur og bróðir nýkjörna borgarfulltrúans Brynjars Níelssonar, og Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og fyrrverandi þingmaður Miðflokksins, blanda sér í umræðuna í athugasemdum við færslu Jóns Steinars þar sem Gústaf segir vofu Dags B. Eggertssonar ganga ljósum logum í ráðhúsi Reykjavíkur á meðan Ólafur talar um algera vanvirðu við vilja kjósenda sem muni draga slóða á eftir sér.

Ekki þarf síðan að koma mjög á óvart að lög­maðurinn Sveinn Andri Sveins­son líti meiri­hlutann allt öðrum augum en þeir Jón Steinar og Hannes: „Hildur spilar skyn­sam­lega úr sínum spilum. Þetta virðist vera nokkuð traust meiri­hluta­sam­starf.“

Hildur Sverris­dóttir, þing­kona Sjálf­stæðis­flokks, slær einnig á jákvæðar nótur: „Þetta er án efa afar vel ígrunduð niður­staða sem mun verða borgar­búum til heilla. Til hamingju elsku Hildur Björns­dóttir og allt þitt góða fólk. Gangi ykkur vel!“

… og ein­hvern veginn Framsókn líka

„Þetta eru góð tíðindi. Ef lof­orðin ganga eftir verða tíma­bærar breytingar í borginni, þar á meðal í þágu at­vinnulífsins,“ skrifar Ólafur Stephen­sen, fram­kvæmda­stjóri Félags at­vinnu­rek­enda. „Um leið er það góð ákvörðun að halda jaðar­hægrinu í Mið­flokknum frá áhrifum á stefnu borgarinnar í t.d. jafn­réttis-, skóla- og fjöl­menningar­málum.“

Hrafn Jóns­son, kvik­mynda­gerðar­maður og pistla­höfundur, birtir frétta­mynd frá Viðey í morgun með þessum orðum: „Jæja, svona virkar víst lýðræðið; meiri­hlutinn er vilji kjó­senda holdi klæddur… og svo er Framsóknar­flokkurinn ein­hvern veginn líka þarna.“

Sam­félags­rýnirinn óþreytandi, Björn Birgis­son, hnýtur einnig um aðild Framsóknar að meiri­hlutanum: „Voru borgar­búar virki­lega að kalla eftir Einari í meiri­hlutann eftir hið sögu­lega klúður hans, klúður aldarinnar, þegar hann myndaði meiri­hluta á pappír en aldrei í raun­veru­leikanum - og tapaði stól borgar­stjóra og upp­skar aðhlátur um allt land?“

Illugi Jökuls­son óskar odd­vita Sjálf­stæðis­flokksins vel­farnaðar sem borgar­stjóri en um leið vaknar hjá honum spurning: „Jæja, ég vona að Hildi Björns­dóttur farnist vel sem borgar­stjóra. Hún hefur flestar for­sendur til þess. En sér­kenni­legt að gera Ara Edwald að stjórnar­for­manni Orku­veitunnar. Er þetta ekki dálítið mikið veik­leika­merki hjá nýjum borgar­stjóra?“

Bitist um bein

Gunnar Smári Egils­son svarar Illuga að bragði og segir boðið um stjórnar­for­menns­kuna í OR „kallað bein“ en máls­hefjandi hallast frekar að því að í því sé fólgin ákveðin fórn:

„Tja, það er nú ein­mitt það. Að Sjálf­stæðis­flokkurinn fórni starfi, sem margir margir Sjálf­stæðis­menn munu hafa talið sig full­færa um að gegna til að „friða“ 11 pró­senta flokk, það finnst mér skrítið, ég get bara ekki að því gert.“

Lög­maðurinn Helga Vala Helga­dóttir telur út­spilið hins vegar sýna klókindi Hildar: „Mér finnst Hildur reyndar hafa sýnt ansi mikil klókindi í þessu öllu. Hún er aug­ljós­lega vön því að þurfa að fara ýmsa króka til að halda fólki góðu og sýnir það með bæði myndun meiri­hluta og þessu Ara stönti.“

Egill Helga­son tekur síðan í þann sama streng. „Klókt-skilur á milli Ara og hinna í Mið­flokknum sem fá ekki neitt… Ari er líka Sjalli út í gegn.“

Systir Illuga, skáldið Elísa­bet Jökuls­dóttir, óskar nýrri borgar­stjórn einnig vel­farnaðar í framtíðinni með hamingjuóskum og þökkum til nýs borgar­stjóra með þökkum fyrir hug­rekkið.

Steinunn Ólína Þor­steins­dóttir fagnar Hildi einnig hressi­lega og segir hana geta „ALVEG bjargað málunum“ ef henni verði með um­burðar­lyndi eflt traust til að „laga al­menni­lega til!“

Vont eða gott?

Erna Ýr Öldudóttir segir á sínum vegg að þetta sé alls ekki óskaniðurstaðan „en vonandi ekki versta niðurstaðan (það hefði getað orðið verra því lengi getur vont versnað). Ég óska þeim öllum velgengni í sínum störfum fyrir langþreytta Borgarbúa.“

Við öllu dekkri tón kveður í stuttum skilaboðum Birnu Gunnlaugsdóttur, sem skipaði 6. sæti á framboðslista Sósíalistaflokks Íslands, í borginni: „Ekki gott framundan í borginni hvað sem öllu líður.“

Halldór Auðar Svansson, fyrrverandi og fyrsti borgarfulltrúi Pírata, leggst í greiningu og kemst að nokkuð jákvæðri niðurstöðu fyrir Hildi:

Pawel Bartoszek,þingmaður Viðreisnar og fyrrverandi forseti borgarstjórnar, fer að vonum ekki leynt með fögnuð sinn, óskar Hildi til hamingju og gleymir vitaskuld ekki að hrósa Björgu Magnúsdóttur, oddvita síns flokks:

