Draugagangur, búrtíkur og öngull í rassi Þórarinn Þórarinsson skrifar 27. maí 2026 15:03 Enginn skortur er á álitshöfum á Facebook þar sem nýr borgarstjórnarmeirihluti er ýmist talaður ákaflega upp eða niður. Steinunn Ólína fagnar með hástöfum, Illugi spyr um OR og Helga Vala svarar á meðan Sigmundi Davíð er hvergi brugðið enda búinn að finna straumhvörfin í borginni í ESB-umræðum á þingi. Vísir/Samsett Fólk bregst vægast sagt misvel við nýmynduðum borgarstjórnarmeirihluta á Facebook og ljóst að hægra megin við miðju þykja berin gallsúr en eins og Baldur Hermannsson bendir á þá er lífið nú einu sinni þannig að „oft kemur grátur eftir skellihlátur.“ „Vissulega er sárt fyrir Ara, þann góða dreng, að húka einn afsíðis með öngulinn í rassinum meðan Hildur slær upp Viðeyjarveislu fyrir búrtíkur Dags B. Eggertssonar,“ skrifar sá hvassi samfélagsrýnir Baldur Hermannsson á Facebook-vegg sinn. Hann bætir síðan við að kannski sé þetta ósanngjarnt en í lífinu skiptist oft á hlátur og grátur.„Þótt óánægjan kraumi nú með þessa ráðstöfun verður Hildur tæplega dæmd til langframa af henni einni saman, verkefnin eru ærin og eftir 4 ár verða störf hennar vegin og metin og þá fellur dómurinn stóri.“ Tíðindin af myndun meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks komu, eins og greint hefur verið frá, svo flatt upp á þá Jón Steinar Gunnlaugsson og Hannes Hólmstein Gissurarson að þeir vildu nánast ekki trúa þeim en túlka sem svik við meirihluta kjósenda. Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins, virðist ekki jafn brugðið og Hannesi enda áður búinn að greina fléttuna í störfum þingsins: „Það varð augljóst í hvað stefndi í gærkvöldi þegar þingmenn D og B tóku sig allir af mælendaskrá um ESB mál Viðreisnar.“ Gústaf Níelsson, sagnfræðingur og bróðir nýkjörna borgarfulltrúans Brynjars Níelssonar, og Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og fyrrverandi þingmaður Miðflokksins, blanda sér í umræðuna í athugasemdum við færslu Jóns Steinars þar sem Gústaf segir vofu Dags B. Eggertssonar ganga ljósum logum í ráðhúsi Reykjavíkur á meðan Ólafur talar um algera vanvirðu við vilja kjósenda sem muni draga slóða á eftir sér. Ekki þarf síðan að koma mjög á óvart að lögmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson líti meirihlutann allt öðrum augum en þeir Jón Steinar og Hannes: „Hildur spilar skynsamlega úr sínum spilum. Þetta virðist vera nokkuð traust meirihlutasamstarf.“Hildur Sverrisdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokks, slær einnig á jákvæðar nótur: „Þetta er án efa afar vel ígrunduð niðurstaða sem mun verða borgarbúum til heilla. Til hamingju elsku Hildur Björnsdóttir og allt þitt góða fólk. Gangi ykkur vel!“ … og einhvern veginn Framsókn líka „Þetta eru góð tíðindi. Ef loforðin ganga eftir verða tímabærar breytingar í borginni, þar á meðal í þágu atvinnulífsins,“ skrifar Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. „Um leið er það góð ákvörðun að halda jaðarhægrinu í Miðflokknum frá áhrifum á stefnu borgarinnar í t.d. jafnréttis-, skóla- og fjölmenningarmálum.“Hrafn Jónsson, kvikmyndagerðarmaður og pistlahöfundur, birtir fréttamynd frá Viðey í morgun með þessum orðum: „Jæja, svona virkar víst lýðræðið; meirihlutinn er vilji kjósenda holdi klæddur… og svo er Framsóknarflokkurinn einhvern veginn líka þarna.“Samfélagsrýnirinn óþreytandi, Björn Birgisson, hnýtur einnig um aðild Framsóknar að meirihlutanum: „Voru borgarbúar virkilega að kalla eftir Einari í meirihlutann eftir hið sögulega klúður hans, klúður aldarinnar, þegar hann myndaði meirihluta á pappír en aldrei í raunveruleikanum - og tapaði stól borgarstjóra og uppskar aðhlátur um allt land?“ Illugi Jökulsson óskar oddvita Sjálfstæðisflokksins velfarnaðar sem borgarstjóri en um leið vaknar hjá honum spurning: „Jæja, ég vona að Hildi Björnsdóttur farnist vel sem borgarstjóra. Hún hefur flestar forsendur til þess. En sérkennilegt að gera Ara Edwald að stjórnarformanni Orkuveitunnar. Er þetta ekki dálítið mikið veikleikamerki hjá nýjum borgarstjóra?“ Bitist um bein Gunnar Smári Egilsson svarar Illuga að bragði og segir boðið um stjórnarformennskuna í OR „kallað bein“ en málshefjandi hallast frekar að því að í því sé fólgin ákveðin fórn:„Tja, það er nú einmitt það. Að Sjálfstæðisflokkurinn fórni starfi, sem margir margir Sjálfstæðismenn munu hafa talið sig fullfæra um að gegna til að „friða“ 11 prósenta flokk, það finnst mér skrítið, ég get bara ekki að því gert.“Lögmaðurinn Helga Vala Helgadóttir telur útspilið hins vegar sýna klókindi Hildar: „Mér finnst Hildur reyndar hafa sýnt ansi mikil klókindi í þessu öllu. Hún er augljóslega vön því að þurfa að fara ýmsa króka til að halda fólki góðu og sýnir það með bæði myndun meirihluta og þessu Ara stönti.“Egill Helgason tekur síðan í þann sama streng. „Klókt-skilur á milli Ara og hinna í Miðflokknum sem fá ekki neitt… Ari er líka Sjalli út í gegn.“Systir Illuga, skáldið Elísabet Jökulsdóttir, óskar nýrri borgarstjórn einnig velfarnaðar í framtíðinni með hamingjuóskum og þökkum til nýs borgarstjóra með þökkum fyrir hugrekkið.Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir fagnar Hildi einnig hressilega og segir hana geta „ALVEG bjargað málunum“ ef henni verði með umburðarlyndi eflt traust til að „laga almennilega til!“ Vont eða gott? Erna Ýr Öldudóttir segir á sínum vegg að þetta sé alls ekki óskaniðurstaðan „en vonandi ekki versta niðurstaðan (það hefði getað orðið verra því lengi getur vont versnað). Ég óska þeim öllum velgengni í sínum störfum fyrir langþreytta Borgarbúa." Við öllu dekkri tón kveður í stuttum skilaboðum Birnu Gunnlaugsdóttur, sem skipaði 6. sæti á framboðslista Sósíalistaflokks Íslands, í borginni: „Ekki gott framundan í borginni hvað sem öllu líður." Halldór Auðar Svansson, fyrrverandi og fyrsti borgarfulltrúi Pírata, leggst í greiningu og kemst að nokkuð jákvæðri niðurstöðu fyrir Hildi: Pawel Bartoszek,þingmaður Viðreisnar og fyrrverandi forseti borgarstjórnar, fer að vonum ekki leynt með fögnuð sinn, óskar Hildi til hamingju og gleymir vitaskuld ekki að hrósa Björgu Magnúsdóttur, oddvita síns flokks: