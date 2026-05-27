Rithöfundurinn Hallgrímur Helgason segist telja að hann hafi verið fenginn í heimildarþáttinn um Davíð Oddsson, „sem margir æsa sig nú yfir“, sem einhvers konar viðbragð við offramboði á lofi um afrek Davíðs.
Hallgrímur Helgason hefur brugðist á Facebook við þeirri reiðiöldu sem á honum skall í kjölfar þess að RÚV sýndi heimatilbúinn heimildarþátt um Davíð Oddsson en innkoma hans og orð sem hann lét þar falla komu vægast sagt illa við margan Sjálfstæðismanninn.„Sá loks myndina um Davíð sem margir æsa sig nú yfir. Það er sannarlega nokkuð furðulegt að fólk ætlist til að stjórnmálamaður sem fór með himinskautum okkar og skipti þjóðinni í fylkingar fái hreina aðdáun sem eftirmæli. Er ekki full mikil meðvirkni að ætlast til þess? Ég held ég hafi einmitt verið fenginn í þáttinn vegna þess að offramboð var á lofi um afrek Davíðs. Sum þeirra snerust upp í andstæðu sína og öll fórum við í gegnum þennan tíma lituð af valdatíð foringjans. Það slapp enginn.“
Hallgrímur heggur síðan í sama knérunn þegar hann segir Íslendinga hafa fengið smjörþef af því „hvernig er að búa í konungsríki“ á valdatíma Davíðs. „Annaðhvort varstu í náð eða ónáð. Ég tók upp hanskann fyrir síðarnefnda hópinn og hlaut í staðinn þá merkingu sjálfur, sat með honum í klukkutíma þar sem hann reyndi að koma mér á rétta braut en hótaði síðan brottrekstri föður míns úr starfi þegar hann sá að það gekk ekki. Þetta var auðvitað galið.“
Þá segist Hallgrímur hafa mætt í upptöku á viðtalinu fyrir þáttinn með undirbúnar línur sem hann reyndi að hafa stuttar. „En samt voru þær auðvitað of langar og fengu ekki allar pláss í klippinu. Hef skilning á því en verð þó að viðurkenna að það var smá erfitt að horfa á sumar setningarnar, sem voru frumlag að ákveðinni hugsun, fá ekki sitt andlag.“
Hallgrímur skautar síðan vítt og breitt í kringum ýmsar vörður á langri vegferð Davíðs og bendir á að í þættinum hafi verið „semsagt skuggahliðar á glæstum sigrum og glansandi ímynd. Soldið furðulegt að fólk sé að heimta fulla aðdáun á manni sem byggði feril sinn á því að krefjast aðdáunar en ónáðar ella. Átti ónáðin að þegja áfram út yfir dauða konungs?“