Hall­grímur kom í þáttinn sem mót­vægi við of­lof um Davíð

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Hallgrímur Davíð

Rit­höfundurinn Hall­grímur Helga­son segist telja að hann hafi verið fenginn í heimildarþáttinn um Davíð Odds­son, „sem margir æsa sig nú yfir“, sem ein­hvers konar viðbragð við of­fram­boði á lofi um af­rek Davíðs.

Hall­grímur Helga­son hefur brugðist á Face­book við þeirri reiðiöldu sem á honum skall í kjölfar þess að RÚV sýndi heima­til­búinn heimildarþátt um Davíð Odds­son en inn­koma hans og orð sem hann lét þar falla komu vægast sagt illa við margan Sjálf­stæðis­manninn.

„Sá loks myndina um Davíð sem margir æsa sig nú yfir. Það er sannar­lega nokkuð furðu­legt að fólk ætlist til að stjórn­mála­maður sem fór með himin­skautum okkar og skipti þjóðinni í fylkingar fái hreina aðdáun sem eftir­mæli. Er ekki full mikil með­virkni að ætlast til þess? Ég held ég hafi ein­mitt verið fenginn í þáttinn vegna þess að of­fram­boð var á lofi um af­rek Davíðs. Sum þeirra snerust upp í and­stæðu sína og öll fórum við í gegnum þennan tíma lituð af valda­tíð foringjans. Það slapp enginn.“

Hall­grímur heggur síðan í sama knérunn þegar hann segir Ís­lendinga hafa fengið smjörþef af því „hvernig er að búa í konungs­ríki“ á valda­tíma Davíðs. „Annaðhvort varstu í náð eða ónáð. Ég tók upp hanskann fyrir síðar­nefnda hópinn og hlaut í staðinn þá merkingu sjálfur, sat með honum í klukkutíma þar sem hann reyndi að koma mér á rétta braut en hótaði síðan brott­rekstri föður míns úr starfi þegar hann sá að það gekk ekki. Þetta var auðvitað galið.“

Mætti undir­búinn til leiks

Þá segist Hall­grímur hafa mætt í upp­töku á viðtalinu fyrir þáttinn með undir­búnar línur sem hann reyndi að hafa stuttar. „En samt voru þær auðvitað of langar og fengu ekki allar pláss í klippinu. Hef skilning á því en verð þó að viður­kenna að það var smá erfitt að horfa á sumar setningarnar, sem voru frum­lag að ákveðinni hugsun, fá ekki sitt and­lag.“

Hall­grímur skautar síðan vítt og breitt í kringum ýmsar vörður á langri veg­ferð Davíðs og bendir á að í þættinum hafi verið „sem­sagt skugga­hliðar á glæstum sigrum og glansandi ímynd. Soldið furðu­legt að fólk sé að heimta fulla aðdáun á manni sem byggði feril sinn á því að krefjast aðdáunar en ónáðar ella. Átti ónáðin að þegja áfram út yfir dauða konungs?“

