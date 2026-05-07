Sjúkra- og endurhæfingargreiðslur hækkuðu um 37 prósent milli ára

Á árinu 2025 fengu 85.842 einstaklingar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins, TR. Einstaklingum sem þiggja slíkar greiðslur fjölgaði þannig um 2,5 prósent milli ára. Heildargreiðslur TR námu tæplega 250 milljörðum króna á árinu. Þetta kemur fram í ársskýrslu TR fyrir árið 2025.
Þar kemur fram að fjölgun endurspegli bæði lýðfræðilega þróun samfélagsins og aukna eftirspurn eftir stuðningi, sérstaklega vegna sjúkra- og endurhæfingargreiðslna.
Fjallað var um þessa fjölgun á ársfundi TR í dag. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, ávarpaði ársfundinn og ræddi meðal annars um það mikla álag sem innleiðing nýs kerfis væri fyrir starfsfólk TR og þakkaði hann starfsfólkinu sérstaklega fyrir að hafa sinnt öllum sínum verkefnum af ábyrgð og fagmennsku og sýnt af sér bæði seiglu og ríka þjónustulund.
Í tilkynningu segir að frá árinu 2015 hafi þeim sem fá greiðslur frá TR fjölgað um 22 prósent eða úr 70.128 í 85.842. Á þessum tíma hafi fjöldi karla með greiðslur frá TR aukist um 31 prósent og fjöldi kvenna um 17 prósent. Þrátt fyrir það eru konur enn mun fjölmennari hópur sem fær greiðslur en karlar. Almennt eru konur um 60 prósent þeirra sem fá greitt frá almannatryggingum.
Í ársskýrslu er fjallað um helstu greiðsluflokka sem hlutfall af íbúum hér á landi síðustu tíu árin. Þar kemur til dæmis fram að hlutfall ellilífeyrisþega hefur hækkað úr 10,4 prósentum árið 2015 í 11,6 prósent árið 2025. Í skýrslunni kemur jafnframt fram að 45.547 einstaklingar fengu ellilífeyri frá TR í fyrra.
Hlutfall þeirra sem fá örorkulífeyri hjá TR af landsmönnum búsettum á Íslandi hefur verið nokkuð stöðugt síðastliðin 10 ár eða rúmlega fimm prósent en hlutfallið fer þó lækkandi. Alls fengu 20.836 einstaklingar örorkulífeyri frá TR í fyrra.
Einstaklingum sem fá sjúkra- og endurhæfingargreiðslur hjá TR fjölgar sem hlutfall af landsmönnum úr 0,9 prósentum árið 2015 í 2,2 prósent árið 2025. Alls fengu 8.629 einstaklingar sjúkra- og endurhæfingargreiðslur árið 2025.
Greiðslur vegna ellilífeyris námu 122,6 milljörðum króna og hækkuðu um 10 prósent milli ára. Greiðslur vegna örorkulífeyris námu 85,3 milljörðum króna og hækkuðu um 9 prósent milli ára. Sjúkra – og endurhæfingargreiðslur námu 28,4 milljörðum króna og hækkuðu um 37 prósent milli ára. Greiðslur úr flokki annað sem eru meðal annars ýmsar greiðslur tengdar fjölskyldumálum og bifreiðamálum námu 13,2 milljörðum króna og höfðu ekki hækkað milli ára.
Í ársskýrslu er einnig fjallað um breytingar á almannatryggingum sem tóku gildi í september í fyrra. Þar segir að verkefnið hafi verið eitt stærsta umbótaverkefni í almannatryggingum í áratugi. TR bara ábyrgð á innleiðingu kerfisins og var stuttur tími til undirbúnings sem fól í sér víðtækar breytingar á lögum, regluverki, verklagi, þjónustu og tæknilegum innviðum.
„Undirbúningur þessa verkefnis fór fram á stuttum tíma og fól í sér víðtækar breytingar á lögum, regluverki, verklagi, þjónustu og tæknilegum innviðum. Markmið breytinganna eru skýr: að bæta afkomu þeirra sem fá greiðslur, draga úr tekjutengingum, auka hvata til atvinnuþátttöku og styrkja stuðning við fólk í endurhæfingu. Nýtt kerfi byggir á breyttri hugmyndafræði þar sem færni og þátttaka einstaklinga er metin í heildrænu samhengi. Innleiðing samþætts sérfræðimats, byggðs á ICF-kerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, markar grundvallarbreytingu frá fyrra matskerfi. Jafnframt urðu til nýir greiðsluflokkar og samstarf milli þjónustuaðila innan velferðar- og heilbrigðiskerfisins var aukið, meðal annars með stofnun svæðisbundinna samhæfingarteyma um allt land,“ segir Huld Magnúsdóttir forstjóri TR í ávarpi sínu í ársskýrslu.
Þar kemur einnig fram að við árslok 2025 störfuðu 111 starfsmenn hjá stofnuninni í 102,4 stöðugildum. Á sama tíma og viðskiptavinum hafi fjölgað um rúm 22 prósent á síðustu tíu árum hafi fjöldi stöðugilda staðið nær óbreyttur. Starfsmenn afgreiddu á síðasta ári tæplega 33 þúsund erindi, tóku á móti rúmlega 78 þúsund símtölum og tóku yfir 22 þúsund viðtöl í þjónustumiðstöð.
Konur sem eru einhleypar, hafa verið í krefjandi vinnu, þolendur ofbeldis og í erfiðri fjárhagsaðstæðum eru líklegri til að vera með örorkulífeyri samkvæmt nýrri skýrslu. Sextíu prósent kvenna með örorkulífeyri eru yfir fimmtíu ára gamlar.