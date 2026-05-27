Þögull sem gröfin Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 27. maí 2026 10:10 Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Vísir/Vilhelm Ríkissáttasemjari er þögull sem gröfinn um framhaldið í dag þegar fulltrúar flugmanna og Icelandair funda vegna kjarasamningsviðræðna. Hann vill ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins. Fundur hófst klukkan tíu í kjaradeilu Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði í samtali við Vísi í gær að unnið væri að því að halda samtalinu lifandi. Staðan væri óbreytt og vildi hann ekki tjá sig efnislega um stöðu mála að öðru leyti. Þá greindi hann frá því í gær að hann hefði óskað eftir því að fulltrúar Icelandair og FÍA tjái sig ekki við fjölmiðla „umfram það sem nauðsynlegt er." Kjarasamningar Icelandair við FÍA og Flugvirkjafélag Íslands runnu út í lok september. Þá eru samningar einnig lausir við Flugfreyjufélag Íslands en sú deila er ekki komin inn á borð ríkissáttasemjara. Samninganefnd á fundi í morgun. Vísir/Vilhelm Kjaramál Flug Tengdar fréttir Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014Icelandair og flugmenn komnir í fjölmiðlabann Icelandair hafnar því að aflýsingar félagsins megi rekja til vanmannaðrar eða ófullnægjandi álagsprófaðrar flugáætlunar. Félagið segir vandann stafa af samstilltum aðgerðum flugmanna sem hafi skyndilega hætt að selja frídaga. Félagið hafi keypt 187 frídaga í maí í fyrra, en nú hafni flugmenn hundruðum þúsunda fyrir frídaga sem hafi ekki gerst síðan 2014, þegar flugmenn voru í kjaradeilum við félagið. 24. maí 2026 19:27 Reynir á þolmörk flugmanna og svigrúm Icelandair Kjaradeila Icelandair og flugmanna snýst nú um það hversu langt flugmenn eigi að ganga til að liðka fyrir rekstri félagsins. Þeir gáfu verulega eftir í endurreisn Icelandair árið 2020, en félagið sækist nú eftir auknu svigrúmi til að bregðast við taprekstri, harðnandi samkeppni og breyttu flugrekstrarumhverfi. Fundur deiluaðila hjá ríkissáttasemjara í dag snerist meðal annars um flugtíma, hvíld, vaktir og frí; veigamikil atriði í deilunni sem ráða miklu um bæði vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni Icelandair. 22. maí 2026 16:27