Meiri­hluti myndaður í Við­ey og Hildur nýr borgar­stjóri

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum segjum við frá því hvernig nýr meirihluti í Reykjavík var myndaður ný fyrir hádegið. 

Úr varð að Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn mynduðu meirihluta og verður Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins næsti borgarstjóri Reykvíkinga. 

Þá segjum við frá lokasprettinum sem framundan er á Alþingi í dag þegar rætt verður um væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna við ESB. 

Að auki tökum við stöðuna á kjaradeilum Icelandair við flugmenn sína og flugvirkja en ríkissáttasemjari setti deiluaðila í fjölmiðlabann í gærkvöldi.

Í íþróttunum förum við svo yfir sigur KR á Val frá því í gær en þetta er í þriðja sinn sem liðið vinnu Valsmenn.

