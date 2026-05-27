Innlent

Al­þjóð­legur sér­fræðingur til liðs við Eyjagöng

Samúel Karl Ólason skrifar
Eivind Grøv hefur gífurlega reynslu af gerð jarðganga.
Eivind Grøv hefur gífurlega reynslu af gerð jarðganga.

Einn heimsins fremsti sérfræðingur í neðansjávargangagerðar hefur gert samstarfssamning við Eyjagöng ehf. Hann mun vera tæknilegur ráðgjafi félagsins við undirbúning og hönnun fyrirhugaðra neðansjávarganga milli Íslands og Heimaeyjar.

Sérfræðingur þessi heitir Eivind Grøv og prófessor og aðalvísindamaður hjá norsku rannsóknarstofnunninni SINTEF. Hann er einni aðjúnkt við NTNU-háskólann í Þrándheimi.

Samkvæmt tilkynningu frá Eyjagöngum hefur Grøv rúmlega fjörutíu ára reynslu af jarðgangagerð og bergverkfræði. Hann hefur einnig unnið með Íslendingum í mörg ár og var meðal annars tæknilegur ráðgjafi Spalar hf. við hönnun og framkvæmd Hvalfjarðarganga.

Þar að auki var kallaður til sem óháður sérfræðingur í deilunefnd vegna Vaðlaheiðar- og Norðfjarðarganga og verið ráðgjafi við gerð allra fjögurra neðansjávarganga í Færeyjum.

„Við erum afar ánægð með að hafa tryggt okkur krafta Eivinds Grøv. Reynsla hans af neðansjávargangagerð er einstök á heimsvísu og þekking hans á framkvæmd mannvirkja sem þessara gerir hann að tilvöldum ráðgjafa fyrir Eyjagöng“ segir Haraldur Pálsson hjá Eyjagöngum ehf. í áðurnefndri tilkynningu.

Grøv mun starfa sem tæknilegur ráðgjafi Eyjaganga ehf. og veita umsagnir um hönnun, rannsóknir og önnur tæknileg atriði sem verkfræðistofur á vegum félagsins leggja fram.

Vestmannaeyjar Jarðgöng á Íslandi Samgöngumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið