Vilja verja pláss íslenskra sjómanna Lovísa Arnardóttir skrifar 27. maí 2026 11:54 Bergur Þorkelsson er formaður Sjómannafélags Íslands. Vísir/Vilhelm Hásetar og bátsmenn í Sjómannafélagi Íslands hófu á mánudag ótímabundið verkfall á þremur skipum Eimskips sem stendur enn. Eimskip segir það miður að ekki hafi náðst samningar og ekki liggi fyrir umfang tjóns af aðgerðum. Unnið hafi verið að því að lágmarka áhrif verkfallsins á viðskiptavini. Bergur Þorkelsson, formaður Sjómannafélags Íslands, segir enn töluvert á milli samningsaðila. Deiluaðilar funduðu síðast í gær. Deiluaðilar funduðu hjá ríkissáttasemjara í síðustu viku en ekki hefur verið boðað til annars fundar þar eða á milli deiluaðila, Eimskips, Samtaka atvinnulífsins og Sjómannafélagsins. Verkfallið tekur til gámaskipanna Brúarfoss, Dettifoss og Selfoss. Bergur segir ekki tekist á um laun í kjaradeilunni heldur mönnun skipanna og þá sérstaklega að Eimskip hafi sagt upp íslenskum skipverjum í fyrra og í staðinn leigt erlent skip með erlendri áhöfn. „Þetta snýst um mönnun, þeir seldu skip í fyrra og sögðu upp heilli áhöfn, íslenskri, og leigðu skip með erlendri áhöfn. Það er verið að skipta út." Alls reki Eimskip níu skip og aðeins þrjú þeirra séu nú mönnuð íslenskri áhöfn. Erlendar áhafnir séu með töluvert lægri laun en íslenskir sjómenn og það hafi einnig áhrif. „Við viljum tryggingu fyrir mönnun á ákveðnum fjölda skipa, með íslenskum áhöfnum. Við erum að verja pláss íslenskra sjómanna," segir Bergur í samtali við fréttastofu. Hefur áhrif á siglingaáætlun Í tilkynningu frá Eimskip á mánudag, þegar verkfall hófst, kom fram að verkfallið myndi hafa áhrif á siglingaáætlun og þjónustu félagsins en að unnið hefði verið markvisst að því að undirbúa þessa sviðsmynd til að lágmarka truflanir á þjónustu við viðskiptavini eins og kostur er. „Hafnarstarfsemi og önnur starfsemi félagsins er í eðlilegum farvegi. Í síðustu viku náðist samkomulag milli Samtaka atvinnulífsins (SA), fyrir hönd Eimskips, og SÍ vegna hafnarverkafólks í Sundahöfn og var boðuðu verkfalli þar aflýst," segir í tilkynningunni og að viðræður um laun og kjör háseta og bátsmanna standi enn yfir með milligöngu ríkissáttasemjara. „Eimskip þykir miður að samningar hafi ekki náðst áður en til verkfalls kom og vonast til að samningar náist sem fyrst," segir að lokum. Vilhelm Már Þorsteinsson, forstjóri Eimskip, sagði í viðtali við mbl.is í gær að stefna fyrirtækisins væri að reka blandaðan flota og að allir sjómenn á þeirra eigin gámaskipum, Brúarfossi, Dettifossi og Selfossi, séu ráðnir samkvæmt íslenskum kjarasamningum. Hann sagði óljóst hversu mikið tjón yrði af aðgerðunum.