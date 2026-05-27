Áherslur meirihlutasáttmálans: Svari ákalli um breytingar Árni Sæberg skrifar 27. maí 2026 11:09 Oddvitarnir og borgarfulltrúar kynna samstarfið fyrir utan Viðeyjarstofuna. Vísir/Vilhelm Samkvæmt samstarfssáttmála Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar ætla flokkarnir að svara ákalli borgarbúa eftir breytingum í Reykjavík. Í yfirliti yfir samstarfssáttmálann segir að mikilvægt sé að ráðast í róttækar breytingar á stjórnskipulagi og rekstri borgarinnar, nýta tíma og fjármuni betur með það að markmiði að bæta þjónustu. Samstarfsflokkarnir ætli að hlusta á ólíkar raddir borgarbúa, ávinna sér traust og vinna að sátt um framtíð Reykjavíkur. Mæti þörfum en breyti þeim ekki Reykjavik eigi að veita framúrskarandi þjónustu og setja hagsmuni íbúa í fyrsta sæti. Þess vegna setji flokkarnir málefni fjölskyldunnar í forgang. Þeir blási til stórsóknar í skólamálum, hyggist innleiða fjölbreyttar lausnir í leikskóla- og daggæslumálum og vilji auka aðgengi barna að skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Huga þurfi vel að eldra fólki og tryggja því áhyggjulaust ævikvöld í Reykjavik. Borgarfulltrúar meirihlutans, varaborgarfulltrúar og fjölmiðlamenn ganga til fundar oddvita flokkanna þriggja í Viðey.Vísir/Vilhelm Flokkarnir ætli að fjárfesta í innviðum hverfanna, stórauka húsnæðisuppbyggingu og koma fólki hraðar á milli staða. Þeir vilji tryggja samkeppnishæfni borgarinnar með því að styðja við atvinnulíf, menningu og skapandi greinar. Reykjavík eigi að vera lifandi og skemmtileg, frjálslynd en ekki stjórnlynd og leggja áherslu á að að mæta þörfum en ekki breyta þeim. Lykiláherslur sáttmálans eru eftirfarandi: „Við ætlum að auglýsa eftir vinnustöðum til samstarfs um rekstur leikskóla eða daggæslu. Við ætlum að setja okkur mælanleg markmið um aukinn árangur í skólastarfi og stefna að skólakerfi í fremstu röð. Við ætlum að hefja samtal við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélög um endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, fjármögnun hans og framkvæmdahraða. Við ætlum að endurskoða fyrirhugað deiliskipulag við Suðurlandsbraut í samstarfi við hagaðila. Við ætlum að endurskoða breytingar á gatnamótum við Hólabakka. Við ætlum að stytta gjaldskyldutima á bílastæðum í miðborginni í samvinnu við íbúa og fyrirtæki. Við ætlum að breyta fyrirliggjandi skipulagi nýrra hverfa i Keldnalandi og Úlfarsárdal og hefja skipulag nýrra framtíðarhverfa á Kjalarnesi, Geldingamesi, Gufunesi og Granda. Við ætlum að lengja opnunartima sundlauga til klukkan 22. Við ætlum að ráðast í hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu með það að markmiði að auka skilvirkni og draga úr sóun. Við ætlum að bjóða út sorphirðu í einu hverfi borgarinnar í tilraunaskyni svo undirbúa megi rekstrarútboð á allri sorphirðu borgarinnar. Við ætlum að kortleggja aðstöðumál ipróttafélaga og fjárframlög til þeirra svo forgangsraða megi verkefnum og tryggja jafnræði milli félaga. Við ætlum að efla stoðþjónustu við börn inni í skólum borgarinnar. Við ætlum að tryggja að öll börn geti tekið þátt í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Við ætlum að bjóða tekjulágu eldra fólki 60.000 króna árlegan frístundastyrk Við ætlum að lækka fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Við ætlum að standa vörð um og efla græn svæði borgarinnar og ráðast í skógræktarátak.“ Loks segir að ítarlegri verkefnalisti verði gerður aðgengilegur á vefsíðunni verkefnalisti.is þegar nýr meirihluti tekur formlega við störfum 2. júní næstkomandi. 