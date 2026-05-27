Hildur Björns­dóttir nýr borgar­stjóri

Árni Sæberg skrifar
Hildur kynnti nýjan borgarstjórnarmeirihluta í Viðey.
Hildur Björnsdóttir verður nýr borgarstjóri Reykjavíkurborgar. Einar Þorsteinsson verður formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar en þau munu skiptast á hlutverkum þann 1. júní 2027.

Þetta er meðal þess sem kom fram á blaðamannafundi þeirra þriggja í Viðey í morgun. Lesa má um allt sem þar kom fram í fréttinni hér að neðan:

Hildur hefur setið í borgarstjórn Reykjavíkur frá árinu 2018 og verið oddviti flokksins síðastliðin fjögur ár. Hún er 39 ára, lögfræðingur og stjórnmálafræðingur að mennt. Hún tekur formlega við völdum sem 24. borgarstjóri Reykjavíkur þann 2. júní næstkomandi.

Flokkurinn aftur orðinn að breiðfylkingu

Hildur sagði á blaðamannafundinum að Sjálfstæðisflokkurinn væri aftur orðinn að breiðfylkingu. Það hefði gert myndun meirihluta snúnari en ella, ýmsir möguleikar hefðu verið á borðinu.

Á mánudag hefði þó verið gengið til formlegra viðræðna við Framsókn og Viðreisn. Sá meirihluti ætti að skapa meiri sátt og bæta samvinnu þvert á meirihluta og minnihluta. Það ríkti mikið traust og trúnaður á milli hennar og Einars og Bjargar. Síðasta kjörtímabil hefði verið kjörtímabil mikils óstöðugleika.

Láta hendur standa fram úr ermum

Þá sagði hún flokkana þrjá hafa boðað breytingar og þeir ætluðu að láta hendur standa fram úr ermum. Öll væru þau Einar og Björg fjölskyldufólk og ætluðu sér að gera breytingar á rekstri og samgöngukerfi borgarinnar. 

Samkvæmt samstarfssáttmála Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar ætla flokkarnir að svara ákalli borgarbúa eftir breytingum í Reykjavík.

