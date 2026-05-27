Umræðum um þingsályktunartillöguna um þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst verður fram haldið á þingfundi í dag klukkan þrjú. Stjórnarandstaða leggur til að atkvæðagreiðslunni verði seinkað og að gerðar verði frekari breytingar á spurningunni.
Þingmenn ræddu málið fram til klukkan hálftólf í gærkvöldi. Á mælendaskrá í dag eru þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra.
Tvær breytingartillögur voru lagðar fram í gær og er Diljá Mist Einarsdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni er lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað fram í október en í hinni eru lagt til að gerðar verði breytingar á spurningunni sem leggja á fyrir þjóðina. Utanríkismálanefnd samþykkti fyrr í þessum mánuði breytingar á spurningunni.
Tillaga meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar:
„Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“
Tillaga Diljár Mistar Einarsdóttur, Hildar Sverrisdóttur, Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Sigurðar Inga Jóhannssonar:
„Á Ísland að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið?
Í hinni tillögunni er lagt til að nýrri málsgrein verði bætt við þar sem ráðherra er gert skylt að kynna opinberlega á vef Stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum. Þetta skuli gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram.
Forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í gær að sátt væri um að klára afgreiðslu málsins í dag. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag ef fyrirhuguð dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunnar, 29. ágúst næstkomandi, á að halda sér.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist vera „já, kannski“-manneskja hvað aðild Íslands að Evrópusambandinu varðar. Hún myndi aldrei tala fyrir samþykkt óásættanlegs samnings.
Krónan er ekki orsakavaldur þeirrar þrálátu verðbólgu sem peningastefnunefnd Seðlabankans er núna að reyna ná niður með hækkun vaxta, að sögn seðlabankastjóra, heldur er fremur augljóst að miklar launahækkanir eru að birtast með skýrum hætti í verðbólgutölunum. Hann segir að vinnumarkaðslíkanið sé greinilega „brotið“ og það muni ekki lagast sjálfkrafa við mögulega inngöngu Íslands í evrópska myntbandalagið heldur þurfi að koma því í lag á undan.