KR-ingar halda áfram að heilla í Bestu deild karla eftir dramatískan 2-3 sigur á Stjörnunni á Samsungvellinum í kvöld. Vesturbæingar sýndu ótrúlegan karakter þegar þeir komu til baka eftir að hafa lent tveimur mörkum undir. Þeir tryggðu sér sigur með marki Ástbjörns Þórðarsonar undir lok leiks.
Fyrri hálfleikurinn var sérstakur. KR var lengst af sterkari aðilinn, stjórnaði spilinu og skapaði sér betri færi framan af. Aron Sigurðarson og Luke Rae komust báðir nálægt því að koma gestunum yfir en Árni Snær Ólafsson stóð vaktina vel í marki Stjörnunnar.
Þrátt fyrir yfirburði KR voru það heimamenn sem brutu ísinn rétt fyrir hálfleik. Á 45. mínútu fékk Örvar Eggertsson boltann inn fyrir vörn KR og kláraði af öryggi fram hjá Halldóri Snæ Georgssyni. Áður en KR náði að jafna sig á fyrsta högginu bætti Benedikt Warén við öðru marki í uppbótartíma fyrri hálfleiks eftir darraðadans í teignum. Stjarnan fór því með óvænta 2-0 forystu inn í hálfleikinn.
Óskar Hrafn Þorvaldsson brást hratt við stöðunni og gerði tvöfalda skiptingu í hálfleik. Það virtist hafa mikil áhrif því KR-ingar mættu af miklum krafti inn í seinni hálfleikinn.
Á 60. mínútu minnkaði Aron Sigurðarson muninn með glæsilegum skalla eftir fyrirgjöf frá Luke Rae. Markið gaf KR byr undir báða vængi og aðeins níu mínútum síðar var staðan orðin jöfn. Þá lagði Gabríel Hrannar Eyjólfsson boltann fyrir Luke Rae sem kláraði snyrtilega fram hjá Árna Snæ í markinu.
Leikurinn opnaðist mikið eftir jöfnunarmarkið og bæði lið fengu hálffæri til að stela sigrinum. Það voru þó KR-ingar sem reyndust sterkari á lokakaflanum. Á 87. mínútu átti Amin Cosic góða sendingu inn í teig þar sem Ástbjörn Þórðarson mætti og skoraði af öryggi, 2-3 og Vesturbæingar í stúkunni ærðust af gleði.
Stjarnan sýni elju og reyndu hvað þeir gátu að jafna leikinn. Þeir fengu gott tækifæri til að jafna þegar Örvar Eggertsson skallaði að marki í uppbótartíma, en Halldór Snær sá til þess að stigin þrjú færu til Vesturbæjarins með góðri markvörslu.
Með sigrinum heldur KR áfram fullkomnu gengi sínu á toppi Bestu deildarinnar og liðið hefur nú unnið alla sex leiki sína á tímabilinu. Stjarnan hins vegar hefur tapað fjórum leikjum í röð eftir sterka byrjun á mótinu og pressan heldur áfram að aukast á Jökul Elísabetarson og hans menn.
KR-ingar halda áfram að kremja mótherja sína eins og skordýr undir skósólunum.
Það voru mörg áhugaverð atvik í þessum leik. Þrjú mörk KR-inga í seinni hálfleik voru glæsileg. Ef ég þarf að velja eitt atvik þá vel ég skallamark Arons Sigurðarsonar. Þessi magnaði miðjumaður gerði vel þegar hann skutlaði sér á boltann og skallaði með festu í markið.
Stjörnur kvöldsins voru Aron Sigurðarson og Luke Rae. Báðir voru þeir ógnandi og voru duglegir að valda usla meðal varnarmanna Stjörnunnar. Aron var maður leiksins og sýndi gríðarleg gæði á boltanum.
Skúrkar leiksins voru engir sérstakir. Það verður þó að segjast eins og er að Stjörnumenn bognuðu við fyrsta mark KR-inga en brotnuðu svo við annað markið. Gengi liðsins undanfarnar vikur er bersýnilega farið að setjast í hausinn á þeim.
Sigurður Hjörtur Þrastarson var á flautunni í kvöld og aðstoðarmenn hans voru þeir Eðvarð Þór Eðvarðsson og Patrik Freyr Guðmundsson. Sigurður Hjörtur lagði línuna og fylgdi henni eftir og þurfti að hafa sig allan fram við að halda röð og reglu á hlutunum. Hans sveit átti ágætis dag.
Eins og alltaf var mikið um dýrðir í Garðabænum enda eru Stjörnumenn góðir í að bjóða heim. Dúllubar var opnaður upp úr klukkan 16:00 í dag og grillaðir voru hamborgarar að hætti hússins. Umgjörðin var til fyrirmyndar í mildu sumar veðri.
Stuðningsmannasveitir liðanna eru meðal þeirra bestu á landinu. Silfurskeiðin hélt sig til hlés í kvöld meðan Miðjan lét vel í sér heyra í stúkunni. Þeir voru með spaugilegan banter og sungu og trölluðu allan leikinn.
Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfara KR var létt í leikslok. Hann sagðist vera stoltur af því hvernig liðið hefði komið til baka eftir að hafa lent tveimur mörkum undir. Hann sagði að liðið hefði verið betri aðilinn í fyrri hálfleik en samt lent undir. Svona sé þessi íþrótt.
„Stjörnumenn komu á okkur maður á mann. Voru agressífir og gerðu okkur þetta erfitt fyrir. Mér fannst við ekki vera nógu góðir á síðasta þriðjung í fyrri hálfleik. Svo fengum við á okkur þessi tvö mörk í lokin.“.
Óskar Hrafn sagðist hafa horft á sína menn í hálfleiknum og hugsað um óréttlæti leiksins.
„Ég upplifði svolítið. Heyrðu við erum búnir að vinna fimm leiki í röð og verið geggjaðir. En hvernig getum við verið undir. Lífið er óréttlát. Menn hefðu getað dottið í fórnarlambs gír fyrst við vorum lentir 2-0 undir“.
Óskar Hrafn sagði að honum hafi fundist svarið frá leikmönnum hans verið frábært í seinni hálfleik.
„Mér fannst seinnihálfleikurinn frábær og upplifði það bara tímaspursmál hvenær þeir myndu gefa sig. Það stóðst og við stóðumst þetta próf“.Fréttamaður spurði Óskar út gott gengi KR það sem af er móts og hversu langt hann telji að liðið gæti farið. Óskar var vel jarðtengdur og sagði:„Þetta lið getur bara komið hingað upp í Garðabæ á miðvikudaginn og spilað bikarleikinn. Við getum ekki leyft okkur að horfa lengra fram í tímann. Við erum enn að læra að synda á staðnum sem við erum á. Við getum ekki leyft okkur að horfa eitthvað lengra fram í tímann og setja okkur í einhverjar spámanns stellingar. Við þurfum að halda áfram að vera duglegir. Halda áfram að sýna karakter. Halda áfram að spila fótbolta í fullar 90 mínútur“.
Þjálfarinn jós lofi á stuðningsmenn KR-inga
„Ég verð að minnast á stuðningsmenn KR. Þeir voru gjörsamlega ótrúlegir. Þetta er bara eins og að vera á heimavelli. Stuðningurinn, stemmningin og ákveðin orka sem þeir gefa frá sér er ómetanleg. Þetta er svo sannarlega tólfti maðurinn hjá okkur“.
Aðspurður út í byrjun KR-inga í upphafi móts og hugarfar sinna manni sagði Óskar Hrafn:
„Mannskepnan hefur tilhneigingu til að fljúga með himinskautum þegar vel gengur. Fótboltinn er sem betur fer núvitundar íþrótt sem betur fer. Valsmenn fengu ekkert fyrir það að vinna okkur sex sinnum í röð og pakkað okkur saman 6-1 á Hlíðarenda í fyrra. Alveg eins og við fáum ekkert fyrir það á miðvikudaginn að hafa unnið Stjörnuna hérna. Það er bara nýr leikur og nýtt verkefni. Ný skuldbinding sem við stöndum frammi fyrir þar og það verður jafn erfiður leikur. Ég hef engar áhyggjur að við förum eitthvað framúr okkur. Ég hef frekar áhyggjur að stuðningsmenn okkar gætu gert það“ sagði Óskar og brosti út í annað.