Kjósendur í Virginíu í Bandaríkjunum samþykktu í gær ný kjördæmi í ríkinu sem teiknuð voru upp af Demókrötum og gæti fjölgað þingsætum þeirra þar um fjögur. Það yrði á kostnað repúblikana en hæstiréttur ríkisins á þó eftir að úrskurða um hvort nýju kjördæmin séu lögleg eða ekki.
Reynist breytingarnar löglegar er útlit fyrir að Demókratar fari fram úr Repúblikönum í kjördæmastríðinu vestanhafs, samkvæmt AP fréttaveitunni. Því bjuggust fáir við þegar Donald Trump og Repúblikanar í Texas gerðu umfangsmiklar breytingar á kjördæmum þar síðasta sumar vegna ótta um að hljóta afhroð í næstu kosningum.
Trump tjáði sig í dag um atkvæðagreiðsluna og heldur hann því fram að svindl hafi ráðið úrslitum. Forsetinn hefur ítrekað logið því að í kosningum sem fara honum ekki í vil hafi andstæðingar hans svindlað.
Í færslu á Truth Social kvartar Trump einnig yfir því að spurningin á kjörseðlinum hafi verið óljóst orðuð og það hafi verið gert vísvitandi. Hann, sem einstakur snillingur, hafi ekki einu sinni skilið orðalagið.
„Eins og allir vita er er ég einstaklega gáfaður maður, og meira að segja ég hafði ekki hugmynd um hvurn fjandann þeir voru að tala um í þessari atkvæðagreiðslu, og það vita þeir ekki heldur!“
Þá segist Trump vonast til þess að dómstólar muni grípa inn í og stöðva kjördæmabreytingarnar.
Repúblikanar gætu þó farið aftur fram úr Demókrötum þar sem ríkisþingmenn í Flórída stefna að því að opinbera ný kjördæmi í því ríki í næstu viku.
Við venjulegar kringumstæður er kjördæmum breytt á um tíu ára fresti, í kjölfar reglulegs manntals í Bandaríkjunum. Þá er 435 þingsætum í fulltrúadeildinni deilt á ríki í hlutfalli við íbúafjölda. Það að breyta kjördæmum með þessum hætti, í þágu annars flokksins í Bandaríkjunum, kallast „Gerrymandering“ á ensku. Í einföldu máli sagt er þetta gert með því að þjappa mörgum kjósendum eins flokks í fá kjördæmi og þynna út atkvæði annarra.
Þetta hefur lengi verið stundað í Bandaríkjunum og þess vegna eru í raun tiltölulega fá þingsæti þar í landi sem raunverulega er barist um í kosningum.
Repúblikanar víða um Bandaríkin hófu í fyrra, að áeggjan Trumps, að breyta kjördæmum í ríkjum þar sem þeir eru við stjórnvölinn með því markmiði að bæta stöðu þeirra fyrir þingkosningarnar í nóvember.
Við það hófst ákveðið kjördæmastríð.
Hingað til hafa Repúblikanar teiknað ný kjördæmi í Texas, Missouri, Norður-Karólínu og Ohio. Demókratar hafa gert sambærilegar breytingar í Kaliforníu, Utah og Virginíu.
Hæstiréttur Bandaríkjanna neitaði fyrr á árinu að taka fyrir mál sem Repúblikanar og ríkisstjórn Trumps hafði höfðað gegn Kaliforníu vegna breytinganna þar en þær voru samþykktar af miklum meirihluta kjósenda.
Repúblikanar og Trump hafa miklar áhyggjur af því að Demókratar muni ná meirihluta í fulltrúadeildinni í kosningunum í nóvember. Minni líkur eru taldar á því að þeir muni einnig ná meirihluta í öldungadeildinni.
Það að hafa meirihluta í fulltrúadeildinni yrði þó mikill sigur fyrir Demókrata sem gætu beitt þinginu til að reyna að koma einhverjum böndum á Trump. Meðal annars gætu þeir rannsakað störf forsetans og meðlima ríkisstjórnar hans, krafist ýmissa gagna og jafnvel ákært hann fyrir embættisbrot í þriðja sinn.
Nái Demókratar einnig meirihluta í fulltrúadeildinni gætu þeir komið í veg fyrir að Trump geti skipað fólk í ýmis embætti á seinni helmingi kjörtímabilsins.
Í frétt Politico er haft eftir mönnum úr Repúblikanaflokknum að þeir búist við því að Trump muni fara á flakk um Bandaríkin og reyna að stappa stálinu í kjósendur flokksins og styrkja stöðu hans fyrir kosningarnar.
Starfsmenn Trumps og ráðgjafar hafa einnig á undanförnum vikum fundað með marga af stuðningsmönnum Trumps sem eru óánægðir með hann og ríkisstjórnina. Margir slíkir hafa lýst yfir sérstakri óánægju með stríðið gegn Íran.
CNN segir að ráðgjafar Trumps ætli sér að reyna að sannfæra kjósendur um það að þó þeir séu óánægðir með stöðuna eins og hún er í dag, muni hún versna til muna nái Demókratar tökum á þinginu í nóvember.
Áætlun þessi byggir á könnunum sem Repúblikanar hafa látið gera og eru sagðar sýna að kjósendur treysti flokknum betur en Demókratar þegar kemur að ýmsum lykil-málaflokkum.