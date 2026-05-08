Samþykkt var í umhverfis- og skipulagsráði í vikunni að fjölga stæðum fyrir deilibíla og rafhlaupahjól frá stöðvalausum rafhlaupahjólaleigum. Í dag eru níu safnstæði en lagt er til að þeim verði fjölgað í tuttugu til þrjátíu og þau verði annars vegar fyrir rafhlaupahjól og hins vegar fyrir deilibíla.
Í tillögunni er lagt til að útbúið verði framkvæmdaplan fyrir næstu fimm árin fyrir 20-30 stæði á ári og að stærðir þeirra verði rýndar. Þá er lagt til að gerð verði stöðluð útfærsla sem hægt verði að aðlaga að hverri staðsetningu með viðeigandi merkingum.
Í tillögunni er lagt til að endurgerð verði átta stæði fyrir deilismáfarartæki, eitt verði fært og að gerð verði ellefu ný. Einnig er lagt til að gerð verði níu deilibílastæði á átta stöðum, þar af sex í núverandi bílastæðum en þrjú á öðrum svæðum. Samtals er lagt til að vegna tillögunnar fækki bílastæðum í borgarlandi um sjö, en á móti bætist við eitt stæði vegna færslu stæðis fyrir deilismáfarartæki. Önnur stæði eru staðsett á umferðareyjum, grassvæðum, torgsvæðum og á aksturssvæðum sem hafa verið lokuð af.
Gert er ráð fyrir að fyrstu stæðin verði sett upp í sumar og að verkið verði boðið út í maí.
Staðsetningarnar sem eru lagðar til í tillögunni eru til dæmis strætóstöð í Fossvogi og í Lönguhlíð og við Kjarvalsstaði við grenndarstöð. Misjafnt er hvort aðeins sé gert ráð fyrir deilibílum eða rafhlaupahjólum í stæðið en við Kjarvalsstaði er til dæmis gert ráð fyrir báðu.
Þá er lagt til að slíkt stæði verði við Hlemm, á Skólavörðuholti, á bílaplani næst Frakkastíg og á Klapparstíg.
Þá er gert ráð fyrir stæði fyrir deilismáfarartæki á Lækjartorgi og Ingólfstorgi og við Garðastræti. Þá er gert ráð fyrir slíku stæði í Sóltúni við Borgartún 30 og við World Class í Laugum og Laugardalslaug.
Gert er ráð fyrir slíku stæði við Vesturbæjarlaug og við Grósku og á strætóstöð við Suðurlandsbraut. Þá er gert ráð fyrir stæði í Skeifunni og í Valshlíð. Einnig er gert ráð fyrir stæði við MR og á Laugavegi 59. Þá er gert ráð fyrir einu á Gömlu Hringbraut við strætóstöð.
Í greinargerð með tillögunni segir að talsvert ákall hafi verið eftir því að skilgreind verði sérstök stæði fyrir deilismáfarartæki, það er rafskútur og hjól sem hægt er að leigja til skamms tíma, þar sem bæði notendur geta gengið að rafskútum og/eða hjólum vísum og leigurnar geta staðsett hjól tilbúin til leigu. Nokkur slík stæði hafi verið merkt í borgarlandinu með einföldum yfirborðsmerkingum en vilji sé til að gefa slíkum stæðum aukið vægi, gera þau veglegri og fjölga þeim.
Í greinargerð segir að leigurnar hafi í einhverjum tilfellum boðið upp á afslátt sé hjólum skilað á þessi stæði og að þeirra sögn hafi þetta gengið vel og vilji til að halda því áfram.
Gerð hafi verið nokkuð ítarleg greining á því hvar eru heppilegar staðsetningar fyrir slík stæði og byggi tillögurnar á því.
Þá segir í greinargerð að sama skapi sé vilji til að auka hlutdeild deilibíla, gera íbúum auðveldara að nálgast slíka þjónustu og auðvelda leigunum að bjóða upp á slíka þjónustu. Allnokkur fjöldi deilibíla sé í rekstri innan borgarinnar og það sé vilji til að bæta aðgengi að slíkri þjónustu. Stæðin eru kölluð deilistæði í tillögunni en þó tilgreint að það verði hluti verkhönnunar að skilgreina nafn á þessa þjónustu.
Í greinargerð segir að gert verði ráð fyrir rafskútum á öllum staðsetningum en hjóli og bíl á sumum.
Lagðar voru fram tvær bókanir á fundi umhverfis- og skipulagsráðs frá fulltrúa Framsóknar, Aðalsteini Hauki Sverrissyni, og Mörtu Guðjónsdóttur, fulltrúa óháðra.
„Fulltrúi Framsóknar lýsir ánægju sinni með þeirri vinnu sem snýr að því koma skipulagi á deilibílastæði og stæði fyrir rafhlaupahjól, sem er löngu orðin tímabær. Mikilvægt er að farið verið í þessar aðgerðir án þess að skera niður um of fjölda almennra bílastæða,“ segir Aðalsteinn í sinni bókun.
Marta telur jákvætt að komið verði upp sérmerktum svæðum en vekur þó athygli á því að tillagan einskorðast við hverfi vestan Elliðaáa.
„Ekki er gert ráð fyrir slíkum stæðum í eystri byggðum borgarinnar. Mikilvægt er að slíkum safnstæðum fyrir rafhlaupahjól verði komið upp í öllum hverfum borgarinnar en auðveldlega mætti koma slíkum stæðum fyrir við stoppistöðvar strætó,“ segir Marta.