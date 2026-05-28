Steinum kastað í bif­reiðar og rúða brotin í skóla

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Lögregla þakkar veitta aðstoð í málinu. Vísir/Ívar Fannar

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna manns sem var sagður vera að kasta steinum í bifreiðar. Maðurinn reyndist verulega ölvaður og var handtekinn og vistaður í fangageymslu.

Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.

Þar segir einnig að tilkynnt hafi verið um rúðubrot í skóla en ekki farið inn í skólann. Lögregla gerði viðeigandi ráðstafanir á vettvangi. Þá var tilkynnt um innbrot í umdæminu Kópavogur/Breiðholt en innbrotsþjófurinn var farinn þegar að var komið.

Lögregla var einnig kölluð til vegna umferðaróhapps þar sem minniháttar meiðsl urðu á fólki. Þá voru nokkrir stöðvaðir í umferðinni, meðal annars einn sem var að tala í símann undir stýri, auk þess að vera ökuréttindalaus og ljóslaus.

Hafði viðkomandi raunar aldrei öðlast ökuréttindi.

