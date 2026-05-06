Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/Njarðvík var mjög svekktur vegna ýmissa atriða varðandi tap sinna kvenna í kvöld gegn FH. Leikurinn endaði með 2-1 sigri heimakvenna en þjálfarinn gat alveg verið stoltur af sínum konum.
Blaðamaður opnaði viðtalið með spurningunni hvað Gylfi væri svekktastur með varðandi leikinn. Gylfi notaði ansi margar sekúndur í að hugsa sig vel um og opnaði svo flóðgáttirnar.
„Ég er svekktastur með það að þurfa að koma hingað í Kaplakrikann í byrjun maí. Ég hefði viljað koma hingað í júlí því þá hefði þetta getað orðið skemmtilegur leikur. Mér fannst þetta ekki skemmtilegur leikur, fyrir okkur, á sama tíma fannst mér FH spila góðan leik í dag. Þetta er virkilega gott lið. Það er engin skömm að því að koma hingað og vera lakari aðilinn. Ég held að ef völlurinn hefði verið í betra standi þá myndi það henta okkur betur en mörgum öðrum.“
Gylfi talaði þá um það sem væri gott við Bestu deild kvenna t.a.m. mikla umfjöllun, góða mætingu á leikina og fjölda góðra liða. Svo sneri hann sér að dómgæslunni.
„Ég á ekki orð yfir dómgæslunni og ég er ekki bara að tala um okkar lið. Þeir eru eini þátturinn sem er ekki mættur til leiks. Það sjá allir það í dag sem hafa einhverja örlitla þekkingu á knattspyrnulögunum að sigurmarkið kemur eftir víti sem átti ekki að vera. Natasha er að tækla og nota hendina til að styðja sig við. Einhversstaðar verður höndin að vera og þetta er bara skólabókardæmi um það sem á ekki að vera víti. Ég hélt að þetta væri almenn þekking.“
„Dómararnir í þessum leik virðast ekki hafa almenna þekkingu. Ég fagnaði þegar ég sá hver var að dæma leikinn því hann er almennt góður dómari. Hann var með einvherskonar mikilmennskubrjálæði í dag og ólíkur sjálfum sér sem persóna og dómari. Það er svona það helsta sem ég er svekktur með til að svara spurningunni.“
FH vildi fá tvær vítaspyrnur í fyrri hálfleik og lét þjálfarateymi FH vel í sér heyra varðandi það. Spilaði það kannski inn í ákvörðun dómarans að dæma víti á áðurnefnt atriði?
„Þeir eru umtalaðir á hliðarlínunni. Ég kippi mér nú ekki upp við það. Ef það átti að vera einhver vítaspyrna í fyrri hálfleik þá átti það að vera til okkar þegar Emma Phillips er toguð niður í teignum og það sést ofboðslega vel frá mínu sjónarhorni. Sem er það nákvæmlega, nákvæmlega sama sjónarhorn og háttvirtur fjórði dómari er með. Það er nákvæmlega sama sjónarhorn og var í Valsleiknum en fengum ekki. Nú áttum við líklega að fá víti en fengum ekki.“
„FH átti allavega klárlega ekki að fá vítaspyrnu og það er mjög sársaukafullt þegar við erum búnar að lifa af. FH var sterkara liðið í dag en við vorum búnar að lifa af í 65 mínútur og leikurinn var að opnast sem hefði hentað okkur betur og við fengum eitt eða tvö tækifæri til að refsa og náum því ekki. Ef dómarinn hefði tekið rétta ákvörðun þá held ég að við hefðum getað fengið fleiri skemmtilegar stöður til að fá eitthvað út úr þessum leik. Þetta er allavega annar af tveimur leikjum okkar sem dómarinn hefur áhrif á úrslit leiksins og það er eina markmið dómarans að hafa ekki áhrif á úrslit leiksins.“
Gylfi hætti svo að tala um dómarana og var spurður um það hvað væri jákvætt við leik Grindavík/Njarðvík. Hann taldi að hann þyrfti að greina leikinn til að sjá hvað væri jákvætt en var ánægður með karakterinn og baráttuna í liðinu hans í dag. Hann taldi þó að liðið sitt hefði ekki verið nógu gott og ekki náð að spila þann leik sem þær vilja gera.
„Það er engin skömm að því að tapa fyrir FH í dag. Þær voru góðar í dag.“
FH tók á móti nýliðum Grindavík/Njarðvík og náði í fyrsta sigur tímabilsins og það í fyrsta heimaleik tímabilsins. FH náði loksins að skora tvö mörk en Ingibjörg Magnúsdóttir skoraði sigurmark heimakvenna um miðjan seinni hálfleik. Staðan 2-1 að lokum.