Snýr aftur heim til Víkinga Andri Broddason skrifar 28. maí 2026 23:02 Sölvi Stefánsson snýr aftur heim í Fossvoginn eftir tveggja ára dvöl hjá AGF Víkingur Sölvi Stefánsson semur við Víking eftir að hafa verið hjá AGF í tvö ár. Hann skrifar undir þriggja og hálfs árs samning. Sölvi er fæddur árið 2007. Sölvi Stefánsson er búinn að skrifa undir samning við Víking. Hann gengur þó ekki í raðir liðsins strax heldur þarf hann að bíða eftir að félagskiptaglugginn opni 17. júlí. Sölvi er alinn upp í Víkinni en AGF keypti hann árið 2023. Hann sleit krossband síðasta sumar og er nýfarinn að jafna sig á því. Hann hefur ekki spilað leik síðan þá. Hann spilar sem varnarmaður og hefur spilað 24 leiki fyrir yngri landslið Íslands og hefur skorað eitt mark. Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, er ánægður með að fá Sölva aftur. „Hann er svo sannarlega framtíðarmaður og er með gríðarlega hátt þak til að ná langt."