Allegri ráðinn þjálfari Napoli

Massimiliano Allegri verður næsti þjálfari Napoli. Hann var ekki atvinnulaus lengi en hann var rekinn frá AC Milan á mánudaginn.
Allegri var búinn að setja AC Milan í góða stöðu í deildinni allt tímabilið en úrslit lokaumferðar ítölsku úrvalsdeildarinnar fóru honum ekki í hag. AC Milan tapaði á móti Cagliari 2-1 sem reyndust vera dýr úrslit.
Eftir að hafa verið stóran hluta tímabils í öðru og þriðja sæti deildarinnar náði hann ekki að enda með liðið í Meistaradeildarsæti.
Það var óásættanleg niðurstaða fyrir stjórn AC Milan og ákváðu RedBird Capital, bandarískur fjárfestahópur sem á stóran hlut í liðinu, að hreinsa í stjórn liðsins. Þeir ráku þjálfara, formann, íþróttastjóra og tæknilegan ráðgjafa liðsins.
Napoli var að leita að þjálfara eftir að Antonio Conte ákvað að segja starfi sínu lausu eftir lokaumferð ítölsku úrvalsdeildarinnar. Conte var aðeins hjá Napoli í tvö tímabil en hann vann deildina á sínu fyrsta tímabili.
Hann langaði að hætta eftir það tímabil en spjall við Aurelio De Laurentiis, eiganda liðsins, lét hann endurhugsa málið. Þá vildi Conte fá liðsauka og fékk hann í miðjumanninum Kevin De Bruyne.
Napoli endaði tímabilið í öðru sæti aðeins ellefu stigum frá Inter í fyrsta sætinu.