Stórhuga Börsungar að undirbúa tilboð í Álvarez Ágúst Orri Arnarson skrifar 28. maí 2026 13:47 Julian Alvarez er sagður sáttur hjá Atlético en tilbúinn að fara til Barcelona ef gott tilboð berst. Getty/Rico Brouwer Stjórnarmenn Barcelona slá ekki slöku við. Meðan gengið er frá samningum við Anthony Gordon er verið að undirbúa tilboð í Julián Álvarez, leikmann Atlético Madrid. Mundo Deportivo greinir frá því að Deco, yfirmaður knattspyrnumála hjá Barcelona, hafi hitt umboðsmann Álvarez í gær. Börsungar eru sagðir sannfærðir um að gott samband liðanna muni leiða til þess að Atlético samþykki kauptilboð. Samkvæmt heimildum Mundo Deportivo vilja félögin helst ekki ílengja viðræður yfir allt sumarið og vonast til að ganga frá öllum helstu málum áður en heimsmeistaramótið hefst. Talið er að Argentínumaðurinn muni kosta um hundrað milljónir evra. Hann var keyptur af Atlético frá Manchester City árið 2024 fyrir um 80 milljónir evra. Álvarez hefur spilað 106 leiki fyrir Atlético síðustu tvö tímabil, skorað 49 mörk og lagt upp 17.