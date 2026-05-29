Luis Enrique er fæddur sigurvegari, hetja í heimaborg sinni Gijón eftir afrekin sem leikmaður og þjálfari, og gæti á morgun unnið Meistaradeild Evrópu annað árið í röð með PSG.
Enrique fór úr því að vera smár og grannur fótboltastrákur á götum Gijón í að verða þjálfari sem stýrt hefur stórliðum Barcelona og PSG til sigurs í sterkustu félagsliðakeppni heims.
Í myndbandi fyrir úrslitaleikinn lýsa samferðamenn Enrique honum auk þess sem þjálfarinn ræðir um sína sýn á fótboltann og sinn gamla liðsfélaga úr Barcelona B, Mikel Arteta, sem líkt og Enrique ólst upp á Norður-Spáni.
„Ég á frábærar minningar um hann. Einstakur, ungur maður. Vinnusamur með karakter og gæði, verulega góður miðjumaður,“ segir Enrique þegar hann lýsir keppinauti sínum í leiknum á morgun, Mikel Arteta.
„Orkan sem hann [Arteta] býr yfir þegar hann deilir við dómarann eða fjórða dómarann, eða þegar hann stígur næstum inn á völlinn og það er eins og hann vilji spila… Hann hefur smitað leikmenn sína af þessari orku. Liðið er byggt upp í hans anda og að hans skapi,“ segir Enrique.
Ljóst er að fólkið í Gijón, þar sem Enrique ólst upp, er afar stolt af sínum manni.
„Enginn bjóst við þessu þegar ég var 19 ára leikmaður í varaliði Sporting Gijón. Ekki einu sinni ég sjálfur hefði trúað þessu.
Þetta er það sem það að vera þjálfari snýst um. Að vísa leiðina. Ekki að bikurum heldur til að leikmenn verði hugrakkir, þori að vera besta útgáfan af sjálfum sér og bæti sig varnarlega. Jafnvel elsku amma mín heitin gæti látið Vitinha spila vel en ef þú vilt að leikmenn verjist vel þá verða þeir að setja allar tilfinningarnar í þetta og vera liðsmenn. Í því felst ástríða mín sem þjálfari og þetta er það sem ég nýt mest.“