Fótbolti

„Skítugur blettur á í­þróttinni okkar“

Andri Broddason skrifar
Hull ákærðir eftir að stuðningsmenn liðsins sungu niðrandi söngva á móti Chelsea í F.A. bikarnum
Hull ákærðir eftir að stuðningsmenn liðsins sungu niðrandi söngva á móti Chelsea í F.A. bikarnum George Wood/Getty Images

Enska knattspyrnusambandið hefur kært Hull City vegna niðrandi söngva stuðningsmanna þeirra. Þetta atvik átti sér stað í F.A. bikarnum á móti Chelsea. Hull endaði á að tapa leiknum 4-0.

Í leik Hull og Chelsea síðasta febrúar sungu stuðningsmenn Hull niðrandi söngva um kynhneigð til stuðningsmanna Chelsea.

Á meðan leikurinn var í gangi mátti sjá tilkynningu á stöðutöflu vallarins sem bað stuðningsmenn að hætta. Þær aðgerðir virðast ekki hafa verið nóg þar sem nú er búið að ákæra Hull fyrir að hafa ekki gætt þess að stuðningsmenn liðsins notuðu ekki niðrandi mál vegna kynhneigðar.

Eftir leikinn voru fjórir menn handteknir vegna gruns um að nota niðrandi mál gagnvart kynhneigð. Ekki er vitað hvort þeir hafi verið fundnir sekir.

Hópur LGBTQ+ stuðningsmanna Chelsea sem kalla sig „Chelsea Pride“ sagði í yfirlýsingu eftir leikinn að hómófóbískir söngvar væru óásættanlegir.

„Að það sé enn þá verið að syngja svona söngva árið 2026 er skítugur blettur á íþróttinni okkar.“

Hull vann umspil um að komast í ensku úrvalsdeildina nú á dögunum í fyrsta skipti í átján ár. Liðið þarf að svara ákærunni fyrir 2. júní.

Enski boltinn

Tengdar fréttir

Dramatík er McBurnie skaut Hull í úrvalsdeildina

Skotinn Oli McBurnie var hetja Hull City sem leikur í ensku úrvalsdeildinni á næstu leiktíð þökk sé dramatískum 1-0 sigri á Middlesbrough í úrslitaleik umspils B-deildarinnar á Wembley í dag.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið