„Skítugur blettur á íþróttinni okkar“ Andri Broddason skrifar 28. maí 2026 20:02 Hull ákærðir eftir að stuðningsmenn liðsins sungu niðrandi söngva á móti Chelsea í F.A. bikarnum George Wood/Getty Images Enska knattspyrnusambandið hefur kært Hull City vegna niðrandi söngva stuðningsmanna þeirra. Þetta atvik átti sér stað í F.A. bikarnum á móti Chelsea. Hull endaði á að tapa leiknum 4-0. Í leik Hull og Chelsea síðasta febrúar sungu stuðningsmenn Hull niðrandi söngva um kynhneigð til stuðningsmanna Chelsea. Á meðan leikurinn var í gangi mátti sjá tilkynningu á stöðutöflu vallarins sem bað stuðningsmenn að hætta. Þær aðgerðir virðast ekki hafa verið nóg þar sem nú er búið að ákæra Hull fyrir að hafa ekki gætt þess að stuðningsmenn liðsins notuðu ekki niðrandi mál vegna kynhneigðar. Eftir leikinn voru fjórir menn handteknir vegna gruns um að nota niðrandi mál gagnvart kynhneigð. Ekki er vitað hvort þeir hafi verið fundnir sekir. Hópur LGBTQ+ stuðningsmanna Chelsea sem kalla sig „Chelsea Pride“ sagði í yfirlýsingu eftir leikinn að hómófóbískir söngvar væru óásættanlegir. „Að það sé enn þá verið að syngja svona söngva árið 2026 er skítugur blettur á íþróttinni okkar.“ Hull vann umspil um að komast í ensku úrvalsdeildina nú á dögunum í fyrsta skipti í átján ár. Liðið þarf að svara ákærunni fyrir 2. júní. Enski boltinn Tengdar fréttir Dramatík er McBurnie skaut Hull í úrvalsdeildina Skotinn Oli McBurnie var hetja Hull City sem leikur í ensku úrvalsdeildinni á næstu leiktíð þökk sé dramatískum 1-0 sigri á Middlesbrough í úrslitaleik umspils B-deildarinnar á Wembley í dag. 23. maí 2026 16:36 Mest lesið Sigursteinn barðist við tárin Handbolti „Íslenska eldfjallið“ sem átti að vera varaskeifa en vann svo titilinn Handbolti „Það er algjör geðbilun að spila í þessum hita“ Sport Aron verður aðalþjálfari FH en Sigursteinn aðstoðar Handbolti Carlsen í neðsta sæti í Noregi Sport Ósátt með HSÍ eftir að hafa orðið fyrir fordómum: „Hreint út sagt ömurlegt“ Handbolti Hættu leik þegar flugeldum var skotið inn á völlinn Handbolti Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Íslenski boltinn Emil Barja tekur við Stjörnunni Körfubolti Vilja ráða Iraola eða Lampard Enski boltinn Fleiri fréttir „Skítugur blettur á íþróttinni okkar“ Allegri ráðinn þjálfari Napoli Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Stórhuga Börsungar að undirbúa tilboð í Álvarez Vilja ráða Iraola eða Lampard Frimpong í kuldanum og fer ekki á HM Mikil leynd yfir meiðslum Neymar en þau minna á Romário Vann tvo Evróputitla sama vorið Sér ekkert að því að senda leikmönnum bara tölvupóst Sjáðu markið sem tryggði Palace sigur í Sambandsdeild Evrópu Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Afturelding á flugi, 16 ára hetja Gróttu gegn Þrótti og fyrsti sigur Ægis Unnu sinn fyrsta Evróputitil í kveðjuleik Glasners Davíð Smári fór illa með gömlu lærisveinana Barcelona búið að landa Gordon Ederson nálgast Manchester United Fyrirliðinn braut hjörtu Hearts Dæmi um að landsliðsmenn hafi keypt tíu miða Olga dæmd í tveggja leikja bann fyrir „ofsafengna framkomu“ Stórlið slást um Gordon Schmeichel neyðist til að hætta vegna meiðsla Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma Tottenham leitar að rót meiðslavandans Bíður lengur eftir fyrsta landsleiknum eftir slæm tíðindi Nuno verður áfram stjóri West Ham Sveindís ekki með í mikilvægum leikjum Íslands Arteta valinn þjálfari ársins í fyrsta sinn Sjáðu listir Valdimars, vítið sem enginn bað um og rauða spjaldið Rúrik hafði rétt fyrir sér um Wirtz Sjá meira