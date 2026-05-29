Mourinho kynntur til leiks eftir kosningar

José Mourinho hefur skrifað undir samning og verður kynntur sem nýr knattspyrnustjóri Real Madrid ef Florentino Perez vinnur forsetakosningar félagsins þann 7. júní.
Frá þessu greina flestir áreiðanlegustu miðlar Spánar. Madrídarmiðillinn AS segir Real Madrid hafa gengið frá kaupsamkomulagi við Benfica í gær upp á 7 milljónir evra fyrir þjálfarann.
Málin flækjast þó aðeins því þessa stundina er forsetinn Florentino Perez í kosningabaráttu og í fyrsta sinn á sínum ferli með mótframboð. Enrique Riquelme hefur skorað Perez á hólm en sitjandi forsetinn þykir mun sigurstranglegri.
Mourinho er sagður búinn að skrifa undir þriggja ára samning en vegna forsetakosninganna verður hann ekki kynntur fyrr en að þeim loknum, í fyrsta lagi 7. júní, og ef svo ólíklega vildi til að Perez tapaði kosningum er framtíðin óráðin.
Perez ákvað að taka málin í sínar eigin hendur þetta tímabilið. Á síðasta ári leiddi framkvæmdastjórinn Jose Angel Sanchez viðræður við Xabi Alonso en sú ráðning misheppnaðist og Real Madrid tók annað tímabil án titils.
Mourinho stýrði Real Madrid áður frá 2010-13, setti stigamet í spænsku deildinni og varð bikarmeistari tvisvar.
José Mourinho snýr aftur til höfuðborgar Spánar og tekur við sem þjálfari Real Madrid í sumar, þrettán árum eftir að hann kvaddi félagið. Fyrirliði liðsins er hins vegar á förum.