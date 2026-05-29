Brann kveður Jón Dag

Aron Guðmundsson skrifar
Jón Dagur í leik með íslenska landsliðinu  Getty/Anatoliy Cherkasov

Íslenski landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson mun í kvöld spila sinn síðasta leik fyrir Brann. Félagið greinir frá þessu í tilkynningu í dag.

Jón Dagur hefur verið á láni frá Herthu Berlin hjá norska liðinu en sá lánssamningur rennur sitt skeið undir lok júní en síðasti leikur Brann fyrir HM hlé er í kvöld gegn Sarpsborg og því ekki annar leikur á dagskrá hjá liðinu fyrr en 12.júlí.

Ekki hefur náðst samkomulag milli félaganna tveggja um framhald á lánsdvöl Jóns Dags eða félagsskipti og því heldur hann að öllu óbreyttu aftur til Þýskalands. 

Hjá Brann, undir stjórn Freys Alexanderssonar, hefur Jón Dagur komið við sögu í sautján leikjum og komið að sex mörkum, skorað þrjú og lagt upp önnur þrjú. 

Brann vermir áttunda sæti norsku úrvalsdeildarinnar um þessar mundir og er þar með 13 stig eftir ellefu leiki. 

