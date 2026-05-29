Brann kveður Jón Dag Aron Guðmundsson skrifar 29. maí 2026 14:32 Jón Dagur í leik með íslenska landsliðinu Getty/Anatoliy Cherkasov Íslenski landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson mun í kvöld spila sinn síðasta leik fyrir Brann. Félagið greinir frá þessu í tilkynningu í dag. Jón Dagur hefur verið á láni frá Herthu Berlin hjá norska liðinu en sá lánssamningur rennur sitt skeið undir lok júní en síðasti leikur Brann fyrir HM hlé er í kvöld gegn Sarpsborg og því ekki annar leikur á dagskrá hjá liðinu fyrr en 12.júlí. Ekki hefur náðst samkomulag milli félaganna tveggja um framhald á lánsdvöl Jóns Dags eða félagsskipti og því heldur hann að öllu óbreyttu aftur til Þýskalands. Hjá Brann, undir stjórn Freys Alexanderssonar, hefur Jón Dagur komið við sögu í sautján leikjum og komið að sex mörkum, skorað þrjú og lagt upp önnur þrjú. Brann vermir áttunda sæti norsku úrvalsdeildarinnar um þessar mundir og er þar með 13 stig eftir ellefu leiki. Norski boltinn Mest lesið Verður einn sá dýrasti í sögu KR Íslenski boltinn Heimir þurfti að hreinsa tennisbolta af vellinum: „Þetta er ósanngjarnt“ Sport Styrmir nýr formaður hjá Val Íslenski boltinn Velti sinni stöðu fyrir sér þegar eitt stykki Aron vildi verða þjálfari Handbolti Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Fótbolti Tilfinningaríkur sigur Littler Sport Fékk þjálfarabakteríuna á nokkrum vikum Handbolti Andleysi í uppeldisfélaginu komið Böðvari á óvart Íslenski boltinn HM-minningin: Maðurinn sem pissaði á völlinn Fótbolti Írar unnu góðan sigur Fótbolti Fleiri fréttir Brann kveður Jón Dag Óskar Hrafn framlengir í Vesturbæ Þurfti að yfirgefa liðið fyrir úrslitaleikinn Tottenham bætir í vörnina Andleysi í uppeldisfélaginu komið Böðvari á óvart Styrmir nýr formaður hjá Val Verður einn sá dýrasti í sögu KR HM-minningin: Maðurinn sem pissaði á völlinn Messi fer á sjötta heimsmeistaramótið Snýr aftur heim til Víkinga Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Írar unnu góðan sigur „Skítugur blettur á íþróttinni okkar“ Allegri ráðinn þjálfari Napoli Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Stórhuga Börsungar að undirbúa tilboð í Álvarez Vilja ráða Iraola eða Lampard Frimpong í kuldanum og fer ekki á HM Mikil leynd yfir meiðslum Neymar en þau minna á Romário Vann tvo Evróputitla sama vorið Sér ekkert að því að senda leikmönnum bara tölvupóst Sjáðu markið sem tryggði Palace sigur í Sambandsdeild Evrópu Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Afturelding á flugi, 16 ára hetja Gróttu gegn Þrótti og fyrsti sigur Ægis Unnu sinn fyrsta Evróputitil í kveðjuleik Glasners Davíð Smári fór illa með gömlu lærisveinana Barcelona búið að landa Gordon Ederson nálgast Manchester United Fyrirliðinn braut hjörtu Hearts Sjá meira