Landsliðshópur ríkjandi heimsmeistaraliðs Argentínu fyrir HM í fótbolta hefur verið opinberaður.
Áður en HM hefst mun Argentína mæta Hondúras (7. júní) og Íslandi (9. júní) í æfingaleikjum. Argentína spilar svo sinn fyrsta leik gegn Alsír (17. júní) áður en liðið mætir Austurríki og Jórdaníu í riðlakeppninni.
Lionel Messi er að glíma við smávægileg meiðsli en er að sjálfsögðu valinn í hópinn og verður fyrirliði liðsins á mótinu. Þetta verður hans sjötta heimsmeistaramót og Messi mun fagna 39 ára afmæli á meðan því stendur.
Messi er leikjahæsti leikmaður í sögu HM en hann spilaði sinn 26. leik þegar Argentína vann Frakkland í úrslitaleiknum á HM 2022. Þeir Cristiano Ronaldo munu báðir slá met á þessu móti, sem einu leikmenn sögunnar til að spila á sex heimsmeistaramótum.
Alls voru 17 af 26 leikmönnum hópsins hluti af hópnum á síðasta HM en nokkrir koma nýir inn.
#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH
Emiliano Martinez mun standa á milli stanganna en hann var valinn besti markmaður mótsins síðast. Fyrir framan hann í vörninni verða líklega Lisandro Martinez og Cristian Romero en sá síðarnefndi er að glíma við meiðsli.
Miðjumennirnir Alexis Mac Allister og Enzo Fernandez verða væntanlega í stóru hlutverki en lífvörðurinn Rodrigo De Paul er einnig í hópnum.
Fram á við mun mikið mæða á Julian Alvarez og Lautaro Martinez.
Hinn 21 árs gamli Nico Paz er á leið á sitt fyrsta stórmót, eftir frábært tímabil þar sem hann skoraði 12 mörk í ítölsku deildinni fyrir Como.
Athygli vekur að Franco Mastantuono, átján ára gamall leikmaður Real Madrid, var ekki valinn. Sömu sögu er að segja af Alejandro Garnacho, leikmanni Chelsea sem var hluti af síðasta HM hópi.
Þá er Gianluca Prestianni einnig skilinn eftir heima en hann hefði misst af fyrstu tveimur leikjum mótsins, vegna leikbanns sem hann var dæmdur í fyrir ummæli í garð Vinicius Jr. í leik Benfica og Real Madrid í Meistaradeildinni.
Markmenn: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid),
Varnarmenn: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon).
Miðjumenn: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alex Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentin Barco (Strasbourg).
Framherjar: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Nico Gonzalez (Atletico Madrid).