Þurfti að yfirgefa liðið fyrir úrslitaleikinn Ágúst Orri Arnarson skrifar 29. maí 2026 14:00 Ali Abdi þurfti frá að hverfa og verður ekki með OGC Nice í úrslitaleiknum í kvöld. Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images Ali Abdi þurfti að yfirgefa herbúðir franska liðsins OGC Nice nokkrum dögum fyrir úrslitaleik umspilsins gegn Saint-Étienne upp á sæti í frönsku úrvalsdeildinni. Félagið hefur komið honum til varna og sagt stuðningsmönnum að hætta öllum hótunum. Tímasetning umspilsins kemur sér illa fyrir Ali Abdi en hann var valinn í landsliðshóp Túnis sem er á leiðinni á HM. Abdi spilaði fyrri leik umspilsins en er nú farinn til Túnis og verður ekki með Nice í seinni umspilsleiknum í kvöld. Staðan er 0-0 en sigurvegari einvígisins fær sæti í frönsku úrvalsdeildinni og tapliðið fellur. Stuðningsmenn Nice tóku því ekki vel þegar Abdi ferðaðist til Túnis í fyrradag og hótanir í hans garð hafa borist úr ýmsum áttum. Nice útskýrði í yfirlýsingu í gær að Abdi „hefði neyðst til að fara til Túnis" til að ganga frá vegabréfsáritunum og stefna ekki þátttöku sinni á HM í hættu. Félagið benti einnig á að umspilið væri ekki á FIFA dagatalinu og yfir því hefði verið kvartað. Nice sagði Abdi raunar hafa átt að missa af fyrri umspilsleiknum líka en þakkaði honum fyrir skuldbindingu sem hann sýndi félaginu með því að spila. https://x.com/ogcnice/status/2060083556291064077