Deilir djúpfalsaðri mynd af sér sjálfri til að vara aðra við

Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, deildi djúpfalsaðri mynd af sér sjálfri fáklæddri til að vekja athygli á hættum gervigreindarinnar.
„Þessa dagana hefur fjöldi falskra ljósmynda af mér verið dreift, búnar til með gervigreind og sagðar vera raunverulegar af ötulum andstæðingi mínum,“ skrifar Meloni í færslu á samfélagsmiðlinum X.
Með færslunni lætur hún fylgja mynd, svokallaða djúpfölsun búna til af gervigreind, þar sem hún er látin sitja fyrir á nærfötunum.
„Ég verð að viðurkenna að sá sem bjó þær til, að minnsta kosti þessa sem fylgir með, hefur bætt mig töluvert. En staðreyndin er sú að allt er notað til að ráðast á og búa til falsanir,“ segir Meloni.
Hún ítrekar hversu hættulegt tól djúpfalsanir eru og að slíkar myndir geti gabbað hvern sem er. Meloni ráðleggur öllum að sannreyna allt sem þau sjá á netinu áður en þau trúa því og gera það áður en myndum líkt og þessum er deilt.
Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026
„Ég get varið mig. Margir aðrir geta það ekki,“ segir hún.
„Í dag gerist þetta við mig, á morgun getur þetta gerst við hvern sem er.“
Djúpfalsaðar myndir og myndskeið eru búin til með því að taka andlit annarra, oft frægra einstaklinga, og setja á líkama annarra. Myndirnar og myndskeiðin geta litið afar raunverulega út og sýna oft einstaklingana fáklædda.
Fjöldi slíkra mynda hefur verið búinn til á samfélagsmiðlinum X af gervigreindinni Grok. Oftast voru konur hlutgerðar á þennan máta. Franskir saksóknarar telja að Elon Musk, eigandi X og ríkasti maður heims, hafi hvatt til þess að gervigreindin yrði notuð til að búa til kynferðislegar djúpfalsanir.