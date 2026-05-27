Vaktin: Dregur til tíðinda í borginni

Draga mun til tíðinda í meirihlutaviðræðum í borgarstjórn Reykjavíkur í dag samkvæmt heimildum fréttastofu. Viðræður um formlegar meirihlutaviðræður eru sagðar á lokametrunum.
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, í Reykjavík hefur átt í viðræðum við oddvita annarra flokka síðustu daga, en til umræðu hefur meðal annars verið myndun meirihluta Sjálfstæðisflokksins með Miðflokki einum, Miðflokki og Framsókn eða Viðreisn og Framsókn.
Sömuleiðis hefur verið rætt um möguleikann á fjögurra flokka meirihluta Sjálfstæðisflokks, Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar.
Fréttastofa mun fylgjast með gangi mála í allan dag. Ef vaktin birtist ekki að neðan er ráð að endurhlaða síðunni.
Þessa spurningu fékk undirritaður nokkrum sinnum yfir helgina frá fólki forvitnu um gang mála við myndun nýs meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Tíu dagar eru liðnir frá kjördegi þar sem Sjálfstæðisflokkurinn náði inn níunda manni og Hildur Björnsdóttir settist óumdeilt í bílstjórasætið í borgarstjórnarrútunni. Óvíst er hverjir komast um borð og virðist Hildur ekki tilbúin að útiloka draumalausn með fjögurra flokka meirihluta.