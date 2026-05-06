Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Sindri S. Kristjánsson er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri.
Ég heiti Sindri S. Kristjánsson og er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri. Ég er giftur Rannveigu Magnúsdóttir og saman eigum við tvö börn og einn kött. Ég er fæddur í Stavanger í Noregi, þar sem foreldra mínir voru í námi, en þegar ég var tveggja ára fluttum við heim til Akureyrar. Ég hef búið í öllum hverfum bæjarins að Eyrinni undanskilinni, en þar stefni ég á að eyða ævikvöldinu í gömlu og vel uppgerðu húsi.
Ég býð mig fram fyrir Samfylkinguna á Akureyri þar sem ég brenn fyrir jafnara samfélagi, að öllum séu tryggð jöfn tækifæri. Ég vil sjá bæinn blómstra til framtíðar með jöfnuð að leiðarljósi, en jafnframt á grundvelli framtíðarsýnar um sterkan og öflugan bæ þar sem þjónusta við landshlutann, ferðaþjónusta og hugverkaiðnaður spila lykilhlutverk.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Fyrir vestan, nánar tiltekið á Suðureyri við Súgandafjörð. Þaðan er tengdafjölskyldan og þar finnurðu ekki meiri ró á byggðu bóli.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Bróðir minn Ljónshjarta.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Yfirbyggingunni klárlega. Bæjarstjórinn á Akureyri er með u.þ.b. þrjár milljónir á mánuði í laun, og laun bæjarstjóra og bæjarstjórnar nálgast 100 milljónir kr. á ári. Ég myndi byrja þar.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Skólakerfið okkar, engin spurning. Börnin eru framtíðin, það skiptir meginmáli að tryggja þeim góða menntun og jafnframt að veita þá sérfræðiþjónustu sem börn þurfa, þar sem þau eru.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Var þetta meðvituð ákvörðun“? Saga tilviljanakennds lífshlaups manns frá Akureyri“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja!“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Að Akureyri sé almennt betri en önnur sveitarfélög á landinu.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Það væri mjög gagnlegt að þekkja betur í málaflokknum barnavernd. Þetta er ofboðslega vandmeðfarinn málaflokkur, gríðarlega mikilvægt að vanda sig og íbúar gera (réttilega) miklar kröfur til kjörinna fulltrúa þegar kemur að málefnum sem hafa með barnavernd að gera.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Hefja vinnu við nýtt leiðakerfi fyrir strætó á Akureyri og auka ferðatíðni.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Hjálpa syni mínum að leysa verkefni í tölvuleiknum Lego City Undercover í Nintendo Switch.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við í Samfylkingunni á Akureyri getum unnið með öllum flokkum, að því gefnu að þeir deili okkar sýn á hvernig byggja eigi upp Akureyri með jöfnuð, mannréttindi allra og skýra framtíðarsýn að leiðarljósi.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Fyrsta skiptið sem ég keypti mér áfengi sjálfur (látum liggja milli hluta hvenær það var) varð kippa af Viking sterkum fyrir valinu. Það voru mistök.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Veðrið!“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég á í alveg sérstöku haltu mér-slepptu mér sambandi við morgunmat þannig alla jafna er það eitthvað fljótlegt.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Skortur á pólítískri forystu í mörgum málaflokkum. Þá truflar það mig sérstaklega að eitt það allra fyrsta sem núverandi meirihluti gerði á kjörtímabilinu var að leggja af viðtalstíma bæjarfulltrúa og takmarka þannig aðgengi íbúa að kjörnum fulltrúum.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að marka Akureyri metnaðarfullt atvinnu- og vaxtaplan með aðgerðum, þannig að bærinn þroskist og þróist áfram í takt við þarfir allra Akureyringa, bæði íbúa og fyrirtækja.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Þetta er erfiðasta spurningin í þessari áskorun. Ofboðslega frægur með Stuðmönnum kemur upp í hugann. Lesið í það hvernig sem þið viljið..“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Núverandi meirihluti hefur gert þau mistök ítrekað á kjörtímabilinu að taka stórar og afdrifaríkar ákvarðanir án þess að meta áhrif þeirra á mismunandi hópa íbúa í bænum t.d. í leikskólamálum, þar sem gjaldskrárbreytingar komu verst niður á þeim sem minnst bakland eiga.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Sindri san (Herra Sindri á japönsku), aðallega þar sem ég tengi það mjög við mömmu mína sem féll frá allt of snemma. En annars kalla sumir vinir mínir í bæjarpólítíkinni á Akureyri mig Tilfinninga-Sindri, sem ég hef mjög gaman að.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Eins mörg og ég mögulega get!“