„Fannst þeir allt eins geta sleppt því að hafa mig“

Kári Kristjánsson entist aðeins í fimm mánuði hjá FH í Bestu deild karla í fótbolta og er snúinn aftur heim í Þrótt. Um var einfaldlega að ræða samstarf sem gekk ekki upp.
„Tilfinningin er mjög góð eins og er. Ég er búinn að taka eina æfingu með strákunum og var bara vel tekið. Það var bara bros á vor og ég fékk gott knús frá Venna (Sigurvin Ólafsson, þjálfari Þróttar) og svona þannig að ég held það sé bara góð tilfinning fyrir þessu,“ segir Kári við heimkomuna er hann ræddi við Sýn á Avis-vellinum í gær.
Kári skipti frá Þrótti til FH í vetur eftir að hafa átt glimrandi tímabil með Þrótti í Lengjudeildinni í fyrra þar sem Laugdælingar rétt misstu af sæti í Bestu deildinni. Hann hafði tekið þátt í öllum fimm leikjum FH í Bestu deildinni þar til kom að skiptunum í gær, sem voru heldur óvænt.
„Þetta er frekar óvænt. Þetta er kannski búið að eiga sér mánaðaraðdraganda eða svo. Ég átti samtöl við Jóa (Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH) og Davíð (Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH) og hef spurt hvað hlutverkið mitt er og hvernig þeir ætli að fá það besta út úr mér. Við fundum engin svör við því. Þá fannst mér óþarfi að vera að bíða eitthvað með þetta. Fyrst allir aðilar voru klárir í þetta þá var bara stokkið á þetta,“ segir Kári.
Varstu þá í ákveðnu limbói?
„Ég áttaði mig ekki alveg á því hvernig átti að nota mig. Ég var mikið frammi, eitthvað úti á kanti og eitthvað í tíunni, leikstíllinn kannski hentaði ekki heldur. Þetta var kannski bara lélegt match fyrir alla og þá var gott að slaufa þessu snemma,“ segir Kári hreinskilningslega.
Utan frá lítur þetta ef til vill út eins og uppgjöf og flótti heim í hlýjuna í Dalnum, er það svo?
„Ég skil það fullkomnlega að þetta líti ekki frábærlega út. Maður verður náttúrulega bara að fylgja hjartanu. Ég fann það þegar ég sá fyrstu leikina hjá Þrótti í bikar og deild að þetta skiptir mig heilmiklu máli – bæði liðið og fólkið í kringum þetta. Mig langaði ótrúlega mikið að taka þátt í þessu verkefni og fattaði það svolítið þegar tímabilið byrjaði,“
„Ofan á það var hvernig þetta var búið að vera í Hafnarfirðinum. Mér fannst þeir allt eins geta sleppt því að hafa mig þarna. Því ég var ekkert að gera merkilegt og ekki í stöðu á vellinum til að hjálpa liðinu. Ég hélt að þetta væri góð lausn fyrir alla aðila,“ segir Kári sem virðist ekki hafa fundið sig hjá Hafnfirðingum sem hafa ekki byrjað leiktíðina vel.
FH er aðeins með eitt stig, sem það fékk gegn ÍBV í fyrstu umferð, og tapað öllum fjórum leikjum liðsins síðan. Síðast tapaði liðið sínum fyrsta heimaleik á leiktíðinni fyrir Fram, 4-3, eftir að hafa leitt 3-1.
Hvernig er staðan þarna suðurfrá frá bæjardyrum Kára séð?
„Hún er náttúrulega strembin eins og miðað við úrslitin. En ég held að það muni horfa til bjartari vegar á næstu vikum. Að ég fari skiptir líklega ekki miklu máli á miðað við hvernig við vorum að spila. Ég held að það muni skána þegar fara að koma heimaleikir og við finnum liðið okkar. Það hefur verið svolítið mikið rót á þessu í byrjun móts, búnir að skipta um leikkerfi og skipt um leikmenn og enn að finna liðið okkar,“ segir Kári sem segir engar deilur við þjálfara eða stjórnendur FH hafa valdið brottför hans.
„Það var í raun ekkert hitamál. Ég átti góð samtöl við Davíð og eitthvað við Jóa líka. Ég held þetta sé bara fín lausn fyrir þá. Þeir fengu prófa mig í hálft ár og fá peninginn til baka. Ég held þetta sé win-win fyrir alla.“
Í tilkynningu FH um brottför Kára er ýjað að því að hann hafi ekki verið reiðubúinn að gefa allt í verkefnið fyrir FH. Orðrétt er haft eftir áðurnefndum Davíð Þór í yfirlýsingu FH að: „Í þeirri uppbyggingu sem við erum í er mikilvægt að leikmennirnir okkar séu tilbúnir að leggja allt í verkefnið og þegar sú er ekki raunin þá er betra að leikmaðurinn finni sér nýtt lið.“
Tekur Kári þetta sem einhverju skoti á sig?
„Ég held ekki. Ég og Davíð áttum góð samtöl og ég held að hann viti að ég var all-in í þessu svo lengi sem ég væri í FH. En ég bað um að fara og sagðist vilja spila annarsstaðar en í FH. Þá er maður kannski ekki alveg 100 prósent inni í verkefninu. Ég held þetta hafi ekki verið sneið á mig, en kannski þarf ég að heyra í Davíð betur með þetta.“
Kári hafði verið spenntur fyrir verkefninu í Firðinum og valdi FH fram yfir nokkur önnur Bestu deildar lið sem báru í hann víurnar í vetur. Segja má að hann hafi valið rangt.
„Mögulega. Ég held það sé erfitt að segja eitthvað annað núna, þegar ég er mættur heim hálfu ári seinna. En mér fannst þetta líta vel út í desember, við ætluðum að yngja upp og spila góðan fótbolta, kraftmikinn og orkumikinn. En þetta hefur kannski farið aðeins í aðra átt og hlutverkið mitt ekki nægilega skýrt. Kannski voru þetta mistök bæði hjá mér og FH sem er gott að hafa geta leyst svona farsællega. Vonandi gengur vel hjá mér í Þrótti og FH snýr þessu við. Þá ættu allir að vera sáttir,“ segir Kári.
Þessi 21 árs gamli miðjumaður á að baki 66 leiki í Lengjudeildinni með Þrótti og hefur skorað í þeim 17 mörk. Hann segir stefnuna setta á að klára það verkefni sem tókst ekki í fyrra; að fylgja liðinu í deild þeirra bestu.
„Ég held það sé skýr krafa í sumar að keyra almennilega á þetta. Það er búið að bæta liðið, menn orðnir árinu eldri. Nú er að halda kúlinu, spila vel og sjá hvert það tekur okkur,“
Mætirðu þá FH í Bestu deildinni að ári?
„Eigum við ekki að segja að það sé stefnan? Að ég mæti í Krikann aftur.“
