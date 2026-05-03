„Eigum að díla betur við svona stöður“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 3. maí 2026 20:58 Jóhannes Karl Guðjónsson (t.h.) tekur í höndina á kollega sínum, Rúnari Kristinssyni. Vísir/Diego „Þetta er náttúrulega gríðarlegt svekkelsi því við lögðum á okkur ansi mikla vinnu í fyrri hálfleik,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, eftir tap liðsins gegn Fram í kvöld. FH-ingar voru með 3-1 forystu í hálfleik, en glutruðu henni niður og máttu að lokum þola 3-4 tap. „Við vorum alveg staðráðnir í að koma út í seinni hálfleikinn og mæta Frömurunum aftur. Við vissum alveg að þeir myndu fara að taka aðeins meiri sénsa og dæla fleiri löngum boltum á okkur. Við náðum bara því miður ekki að leysa það nógu vel eins og sást og þeir gengu á lagið. Við vorum alveg í mikið meira en nógu góðri stöðu til að díla við hættuna því þeir voru nokkuð fyrirsjáanlegir með það hvað þeir myndu gera. Langir boltar fram og fyrirgjafir utan af kanti,“ bætti Jóhannes við. „Þetta er náttúrulega bara gríðarlegt svekkelsi því hlutirnir voru að mestu leyti að ganga upp hjá okkur í fyrri hálfleik. Og leikmennirnir lögðu ansi mikið á sig til þess að komast í þessa forystu.“ En af hverju ná FH-ingar ekki að verja markið sitt jafn vel í seinni hálfleik og þeim fyrri? „Þeir fá auðvitað einhver færi í fyrri hálfleik þar sem þeir eru að sparka bara úr hafsentastöðu og dæla löngum boltum inn fyrir vörnina. Við vorum aðeins að reyna að stilla okkur af til að vera betur í stakk búnir þegar löngu boltarnir myndu koma í seinni hálfleiknum. Því miður náðum við samt ekki að leysa það. Við myndum þá allavega gefa eftir svæði úti á köntum þar sem við eigum að geta dílað betur við fyrirgjafir sem koma alveg utan af hliðarlínu. Við eigum að díla betur við svona stöður.“ „Við skoðuðm alveg dæmi um þetta í hálfleiknum og við ætluðum að gera betur. Halda orkustiginu háu, en það heppnaðist ekki, því miður.“ FH-ingar eru nú án sigurs í fyrstu fimm umferðum Bestu-deildarinnar. „Það er enginn sáttur með að vera að tapa svona mörum leikjum. Það er auðvitað nóg eftir, en við ræddum það fyrir leik að við þyrftum að laga varnarleikinn okkar og verjast betur sem lið. Það verkefni verður krefjandi og við þurfum að halda áfram að vinna í því. Við vitum alveg að við getum skorað mörk og skapað okkur færi, en varnarleikurinn þarf að lagast ansi fljótt, það er áhyggjuefni.“ Að lokum var Jóhannes spurður út í líðan tveggja leikmanna liðsins, en bæði Sverrir Páll Hjaltested og Ísak Óli Ólafsson fengu höfuðhögg undir lok leiks. Í það minnsta annar þeirra var fluttur á sjúkrahús eftir leik, og mögulega báðir. „Þetta leit ekkert vel út. Ísak og Sverrir lentu þarna í þessu og ég held að Sverrir þurfi að fara upp á sjúkrahús til nánari aðhlynningar. Ísak virðist ekki þurfa að gera það, en auðvitað er þetta gríðarlega vont að fá þessi meiðsli á þessa menn. Vonandi jafna þeir sig fljótt,“ sagði Jóhannes að lokum. Besta deild karla FH Fram Mest lesið Stjarnan - Tindastóll | Knýja Stólar fram úrslitaleik? Körfubolti Mainoo tryggði sigur eftir að United gaf tvö mörk Enski boltinn Læti í göngunum og Hermann sakaður um að slá til KR-ings Íslenski boltinn Ferguson fluttur á spítala Enski boltinn ÍBV - Breiðablik 1-2 | Hægt og hugmyndasnautt Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Fram 3-4 | Fyrirliðinn tryggði endurkomusigurinn Íslenski boltinn „Eins og stúdentsprófin í MR“ Íslenski boltinn Betur fór en á horfðist þegar bíll endaði í á Sport Uppgjörið: Keflavík - Víkingur 1-3 | Víkingur sótti stigin þrjú suður með sjó Íslenski boltinn Tottenham kom sér upp úr fallsæti Enski boltinn Fleiri fréttir Vinicius kom í veg fyrir að Barcelona yrði sófameistari Ísak og Sverrir fengu báðir heilahristing „Ekki í fyrsta sinn sem við komum til baka á þessum velli“ „Eigum að díla betur við svona stöður“ Inter er Ítalíumeistari „Vitum að þessir gæjar búa yfir gríðarlegum gæðum“ Uppgjörið: FH - Fram 3-4 | Fyrirliðinn tryggði endurkomusigurinn Uppgjörið: Keflavík - Víkingur 1-3 | Víkingur sótti stigin þrjú suður með sjó Kennir vallaraðstæðum um: „Sérstaklega þurr og stamur“ ÍBV - Breiðablik 1-2 | Hægt og hugmyndasnautt Tottenham kom sér upp úr fallsæti Sjáðu markmann leggja upp mark gegn liði Kristians Glódís Perla úr leik í Meistaradeildinni Daníel Freyr lagði upp í sigri gegn Viktori Bjarka Uppgjörið: Stjarnan - ÍA 1-2 | Fyrsti sigur Skagamanna kom gegn bitlausum Stjörnumönnum Ferguson fluttur á spítala Mark Hákonar dugði skammt Rúlluðu Palace upp og komnir í Evrópusæti Mainoo tryggði sigur eftir að United gaf tvö mörk Sjáðu mörk KR-inga á Hlíðarenda Læti í göngunum og Hermann sakaður um að slá til KR-ings Isak aftur meiddur Eyjakonan lagði Sveindísi Sjáðu öll mörkin úr enska boltanum: Gyökeres og Saka í banastuði fyrir Skytturnar Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja Valur - KR 1-4 | Grýlan dauð „Eins og stúdentsprófin í MR“ „Það fer í taugarnar á mér“ Espanyol getur gert Barcelona að meisturum á morgun „Erum með montréttinn á Akureyri“ Sjá meira