Breiðablik lagði Víking í þriðju umferð Bestu deildarinnar. Liðin mættust í dag á heimavelli Víkings í Víkinni. Breiðablik vann öruggan 4-2 sigur og sóttu Blikar því öll þrjú stigin og eru með fullt hús stiga á toppnum eftir þrjár umferðir.
Breiðablik hafði sigrað fyrstu tvo leiki sína í deildinni, gegn Þrótti og Fram. Víkingur lagði Stjörnuna í fyrstu umferð en Víkingskonur biðu svo lægri hlut gegn ÍBV í annarri umferð.
Blikar hófu fyrri hálfleik af krafti og voru ekki lengi að sækja fyrsta markið en það var gert á þriðju mínútu. Agla María Albertsdóttir skoraði það úr aukaspyrnu sem tekin var nálægt vítateig Víkings.
Aukaspyrnan var dæmd þegar Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir, leikmaður Breiðabliks, var að sleppa í gegn en Birta Birgisdóttir, leikmaður Víkings tók hana niður í D-boganum. Niðurstaðan var aukaspyrna við vítateig Víkings. Agla María setti boltann öruggt á nærstöngina. Varnarveggur Víkinga virtist ekki rétt staðsettur og markvörður Víkings leit ekki út fyrir að vera tilbúin þegar spyrnan var tekin. Mistök sem kostuðu Víking mark.
Eftir það sóttu Blikarnir hart að marki Víkinga og áttu ótal marktækifæri sem þeim tókst ekki að nýta. Víkingskonur áttu einnig sín færi en miklu færri en Blikarnir. Það varð fljótt ljóst í fyrri hálfleik að Blikar myndu vera með yfirhöndina í þessum leik.
Víkingur náði að tala í sig kjark í hálfleik og kom miklu kröftugri til leiks í upphafi síðari hálfleiks. Það breytti því þó ekki að Breiðablik náði aftur yfirhöndinni í leiknum og skoraði næsta mark á 56. mínútu. Það var mark Hrafnhildar Ásu Halldórsdóttur sem fékk háa sendingu frá Elísu Viðarsdóttur þar sem hún stóð frí í boxinu. Blikar bættu enn í og þriðja mark þeirra kom á 71. mínútu en það var Barbára Sól Gísladóttir sem skoraði það eftir stoðsendingu frá Öglu Maríu Albertsdóttur.
Undir lok leiksins færðist aftur smá kraftur í Víkingskonur sem náðu minnka muninn á 75. mínútu þegar Dagný Rún Pétursdóttir skoraði. Það vakti Blika sem voru ekki búnir að loka markareikningunum því á 77. mínútu skoraði Ólöf Sigríður Kristinsdóttir, þá nýkomin inn á. Baráttan hélt áfram því Freyja Stefánsdóttir skoraði fyrir Víking og minnkaði muninn í 4-2 á 84. mínútu.
Upphafs mínúturnar með fyrsta marki Blika og markasúpan á seinustu 15 mínútunum standa upp úr sem atvik leiksins.
Stjörnur leiksins voru þær Agla María og Hrafnhildur Ása hjá Blikunum sem að öðrum leikmönnum ólöstuðum stóðu upp úr í þessum leik.
Stemningin var góð í Víkinni. Það var bjart en hvasst og kalt. Bæði lið voru með lítinn en góðan hóp stuðningsmanna.
Leikinn dæmdu: Bergrós Lilja Unudóttir, Ásgeir Viktorsson, Kristinn Freyr Victorsson og Hallgrímur Viðar Arnarson.
Heilt yfir stóð dómarakvartettinn sig vel. Leikurinn flæddi vel og lítið af vafamálum. Mögulega hefði mátt draga upp draga upp spjald annað hvort gult eða rautt í upphafi þegar Hrafnhildur Ása var felld í dauðafæri.
,,Það var 1-0 eftir þrjár mínútur. Breiðablik var meira með boltann og að skapa sér fleiri færi í fyrri hálfleik. Við áttum nokkur upphlaup. Við vorum kannski bara heppin að vera einu marki undir í hálfleik. Svo var seinni hálfleikur töluvert betri af okkar hálfu. Varnarleikurinn í mörkunum sem við fengum á okkur var bara alls ekki nógu góður. Ég held að úrslitin séu bara nokkuð sanngjörn,“ sagði Einar Guðnason beðinn um að lýsa leiknum.
„Mögulega hafði vindurinn einhver áhrif á það,“ segir Einar spurður í hvað hefði verið til þess að Víkingur skipti um gír í seinni hálfleik. Einar bætir svo við að Víkingur hafi þétt miðjuna og breytt um kerfi um miðbik hálfleiksins, sem hafi haft góð áhrif.
„Alls ekki nógu góð. Við vorum ekki að ná að halda í boltann og við vorum ekki að ná að skapa nógu mikið af færum,“ sagði Freyja aðspurð út í frammistöðu Víkings.
„Við hefðum mátt vera rólegri, haldið í boltann betur og verið meira aggresífar í okkar varnarleik. Reyna að koma boltanum oftar fram og halda honum þá uppi. Við vorum svoldið of mikið að tapa honum uppi,” sagði Freyja Stefánsdóttir spurð að því hvað hefði mátt fara betur í leik Víkings.
„ Mér fannst við töluvert sterkara lið. Við skorum þarna eitt mark. Það vantar smá upp á ákvarðanatöku Víkings í fyrri hálfleik. Við vorum að vinna boltann oft. Ég hefði viljað skora fleiri mörk í fyrri háfleik. Mér fannst seinni háfleikurinn þróast bara svolítið eins. Við vorum sterkari aðilinn í dag og áttum þennan sigur skilið,“ sagði Ian Jeffs spurður út í leikinn.
„Sóknarleikur var góður, við skorum fjögur mörk, ég get aldrei kvartað yfir þér. Varnarleikurinn þetta síðasta korter þegar við vorum búin að gera einhverjar skiptingar datt aðeins niður þá. En í 75 mínútur vorum við frábær og varnarleikurinn líka,“ sagði Ian Jeffs spurður út hvað lá að baki sigrinum.
„Við erum á góðum stað og við erum að spila góðan fótbolta. Við þurfum bara að halda áfram. Við erum að bæta okkur leik fyrir leik og það er markmiðið,“ sagði Ian Jeffs spurður út í hvað hann vill sjá frá Blikum í komandi leikjum.
„Við vorum flottar í fyrri hálfleik og hefðum geta skorað mun fleiri mörk en eitt en mér fannst frammistaðan allt í lagi. Við höfum oft spilað betur en líka oft spilað verr. Þannig að þetta var bara fínt,“ sagði Kristín Dís aðspurð út í frammistöðu Blika.