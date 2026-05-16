Innlent

Loka­tölur í Suður­nesja­bæ: Sam­fylkingin stærst

Ritstjórn skrifar
Á kjörskrá í Suðurnesjabæ eru 3.152 manns.
Á kjörskrá í Suðurnesjabæ eru 3.152 manns. Vísir

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

Lokatölur í Suðurnesjabæ eru komnar í hús. Á kjörskrá eru 3.152 en 2.002 greiddu atkvæði. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Samfylkingin hlýtur þrjá sveitarstjórnarfulltrúa í Suðurnesjabæ með 34 prósent atkvæða.

Þar á eftir kemur Sjálfstæðisflokkur með 25,4 prósent atkvæða, Framsókn með 22,5 prósent, og Miðflokkur fær 18 prósent. Þeir fá því allir tvo fulltrúa hver um sig.

Samfylking og Framsókn eru í meirihlutasamstarfi í sveitarfélaginu, sem heldur samkvæmt þessum tölum.

Magnús Stefánsson er bæjarstjóri Suðurnesjabæjar, en í sveitarfélaginu er að finna Sandgerði og Garð.

Þeir flokkar sem nú eru í framboði til sveitarstjórnar Suðurnesjabæjar eru:

  • B listi - Framsókn og óháðir
  • D listi - D-listinn og óháðir
  • M listi - Miðflokkurinn
  • S listi - Samfylkingin og óháðir

Tölur má sjá hér:

Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 var myndaður meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks en á miðju kjörtímabili sprakk samstarfið og var í kjölfarið myndaður meirihluti Sjálfstæðisflokks, Samfylkingarinnar og Bæjarlistans.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Suðurnesjabær Framsóknarflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Samfylkingin

Tengdar fréttir

Nýjustu tölur í Reykja­vík

Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.

Nýjustu tölur í Kópavogi

Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akur­eyri

Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Ár­borg

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akra­nesi

Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Múlaþingi

Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Vest­manna­eyjum

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.

Nýjustu tölur í Skagafirði

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Ölfusi

Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Sveitarfélaginu Hornafirði

Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.

Nýjustu tölur í Rangárþingi ytra

Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.

Nýjustu tölur úr Rangárþingi eystra

Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.

Nýjustu tölur í Suður­nesja­bæ

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið