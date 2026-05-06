Þór/KA og Stjarnan gerðu 2-2 jafntefli í þriðju umferð Bestu deildar kvenna á VÍS-vellinum fyrir norðan í dag. Gestirnir leiddu með tveimur mörkum í hálfleik en norðankonur komu til baka og náðu inn jöfnunarmarki í lokin.
Leikurinn var aðeins níu mínútna gamall þegar fyrsta markið kom. Andrea Mist Pálsdóttir tók þá hornspyrnu frá vinstri og setti boltann inn að markinu og vildi ekki betur til en að boltinn endaði í fjærhorninu án viðkomu nokkurs leikmanns, fyrir utan Allesöndru Doherty í markinu sem sló boltann inn, og gestirnir komnir í forystu.
Stjarnan hélt meira í boltann og náði nokkrum ágætis spilköflum sín á milli á meðan norðankonur virtust ekki alveg nægilega samstilltar og komu þeirra helstu ógnir úr skyndisóknum og föstum leikatriðum.
Það dró aftur til tíðinda eftir 40 mínútna leik en þá skoraði Andrea Mist aftur mark beint úr hornspyrnu. Boltinn var settur hátt yfir á fjærstöngina þar sem Allesandra rétt náði að slá til boltans sem dugði ekki til og hann endaði í netinu.Hreint ótrúlegt að sami leikmaður skori tvö mörk beint úr hornspyrnu og það í sama hálfleiknum og verð ég að setja stórt spurningamerki við Allesöndru í markinu.
Gestirnir 2-0 yfir í hálfleik.
Stjörnukonur fengu tækifæri til að gera nánast út um leikinn eftir aðeins þrjár mínútur í síðari hálfleik en þá komst Snædís María Jörundsdóttir í gott færi eftir stungusendingu frá Birnu Jóhannsdóttur og Allesandra varði frá henni en boltinn hrökk aftur til Snædísar sem var svo með tómt mark fyrir framan sig en skaut á ótrúlegan hátt framhjá.
Það var svo allt annað að sjá Þór/KA liðið eftir þetta færi og spil þeirra varð miklu hraðar og ákefðin í bæði vörn og sókn mun betri og þurfti gestirnir því að hafa meira fyrir hlutunum en áður.
Amalía Árnadóttir minnkaði muninn á 75. mínútu með góðu skallamarki eftir fyrirgjöf frá varamanninum Birgittu Rún Finnbogadóttur sem átti frábært hlaup inn á teig áður en fyrirgjöfin kom.
Það var svo á fyrstu mínútu uppbótartíma sem að Margrét Árnadóttir, systir Amalíu, jafnaði leikinn fyrir heimakonur þegar hún setti boltann laglega í markið á nærstönginni eftir hornspyrnu frá Elísu Bríeti Björnsdóttur
Það mátti svo engu muna að Margrét hefði stolið sigrinum á þriðju mínútu uppbótartímans þegar hún fékk boltann óvölduð rétt fyrir utan teig en skot hennar fór rétt framhjá.
Liðin skildu því jöfn eftir mikla dramatík í lokin.
Jöfnunarmark Þór/KA sem Margrét skorar í lokin. Frábærlega útfærð hornspyrna sem skilar þessu stigi.
Þær systur, Margrét og Amalía Árnadætur reynast hetjurnar Þór/KA megin þar sem þær skora mörkin tvö og átti Margrét sérstaklega góðan síðari hálfleik.
Birgitta Rún Finnbogadóttir átti öfluga innkomu af bekknum, mikill kraftur og áræðni í henni og lagði hún upp fyrra markið.
Mér finnst Allesandra Doherty þurfa gera miklu betur í markinu en auk þess að fá á sig tvö mörk beint úr hornspyrnum var hún ekki traustvekjandi í öðrum aðgerðum í dag.
Andrea Mist skoraði tvö mörk í dag og átti góðan leik á miðjunni og þá átti Snædís María góða innkomu af bekknum í fyrri hálfleik.
Bergvin Fannar Gunnarsson átti prýðisleik á flautunni í dag en ekki mikið um stór atvik og vafaatriði sem hann þurfti að eiga við.Aðstoðarmenn hans sitthvoru megin við völlinn, Birkir Örn Pétursson og Ágúst Örn Víðisson, áttu góðan dag og fær Ágúst sérstakt hrós fyrir hans nákvæmni.
Stemningin var lítil og aðeins 86 manns sem mættu á leikinn í dag sem telst ekki gott. Þó verður að taka inn í myndina að leikurinn var kl. 17:00 á virkum degi og mjög kalt í veðri en mætingin má samt vera mun betri.Umgjörðin góð á VÍS-vellinum og hamborgarasalan á sínum stað á pallinum í Hamri.
Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þór/KA, var ánægður með endurkomu liðsins eftir að hafa verið 2-0 undir í hálfleik gegn Stjörunni en heimakonur jöfnuðu leikinn í uppbótartíma.
Hvernig eru tilfinningarnar innra með þér eftir þetta jafntefli?
„Bara allskonar, þetta var leikur tveggja hálfleika af okkar hálfu. Við vorum mjög lélegar í fyrri hálfleik á öllum sviðum leikins eiginlega. Við vorum lélegar á boltanum, skorti hugrekki, Stjarnan var ofan á í návígum og baráttu og öllu þessu. Við snérum því svolítið í hálfleik og spilum miklu, miklu betri seinni hálfleik og náum að skora í restina og meira segja fáum við hérna færi til að klára það alveg endanlega til að vinna leikinn en mjög ánægður með seinni hálfleikinn, mjög svekktur með fyrri.“
Hvað sagðirðu við stelpurnar í hálfleik, af hverju er þetta leikur tveggja hálfleika að ykkar hálfu?
„Þá áttu bara frekar að snúa upp á þjálfarann, af hverju undirbjó hann liðið ekki vel? Ég held það hafi ekkert verið sem ég sagði frekar en þær, við tókum okkur bara saman sem lið og ræddum málin og breyttum bara svolítið hugarfarinu hjá okkur öllum, það var aðallega það, þannig já ég held að það hafi ekki verið eitthvað sem ég sagði endilega, heldur bara meira hvað við sem við sem lið ræddum.“
Bæði mörk Stjörnunnar komu beint úr hornspyrnu. Aðalsteinn var inntur eftir því hvort hann gerði kröfu á að markmaðurinn sinn gerði betur í þessum atvikum.
„Ég á bara eftir að sjá þetta aftur og alveg pottþétt áttum við að gera betur í þessu eins og þú segir. Þó við höfum talað um fyrri hálfleik eins og hann er og þær verið þetta mikið betri í fyrri hálfleik þá voru mörkin eins og þú segir svolítið klaufaleg og bæði keimlík úr hornspyrnu þannig það var það sem skildi liðin að í hálfleik en ég á bara eftir að skoða það betur og við förum yfir það og verðum að gera betur.“
Birgitta Rún Finnbogadóttir kom inn af bekknum með mikinn kraft og lagði m.a. upp fyrra mark liðsins og var Aðalsteinn ánægður með hennar innkomu.
„Ekki spurning. Birgitta, við vitum það við áttum orku þarna og áttum vopn sem við vissum af og þetta er frábær árás og fyrirgjöfin er geggjuð þannig já það er ekki spurning.“
Þór/KA hefur tvö stig eftir þrjár umferðir sem Aðalsteinn segir ekki vera nóg.
„Ekki nógu gott, við viljum vera með meira en bara eins og það er skilurðu. Við þurfum að taka það sem við tökum úr þessum leik er náttúrulega bara hvernig við bregðumst við aumingjaskapnum, já segjum það, eða lélega hálfleiknum sem við áttum í fyrri hálfleik og það verðum við að taka með okkur og byggja á því. Tvö stig er of lítið eftir þrjár umferðir fyrir Þór/KA og ég væri til í að vera með fleiri stig.