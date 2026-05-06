Margrét Árnadóttir, leikmaður Þór/KA upplifði blendnar tilfinningar eftir 2-2 jafntefli gegn Stjörnunni í fjórðu umferð Bestu deildar kvenna. Margrét jafnaði leikinn í uppbótartíma og fékk færi til að sigra leikinn í blálokin.
„Ég er eiginlega bara smá svekkt út í sjálfa mig að hafa ekki stolið þessum sigri ef ég á að vera hreinskilin en úr því sem komið var þá erum við sáttar með jafntefli en hefði átt að stela þessu í lokin.“
Það hlýtur að hafa verið svekkjandi að sjá boltann rúlla framhjá í færinu í lokin?
„Já líka bara ósátt með ákvörðunina mína, það var enginn nálægt, hefði bara átt að taka auka snertingu í staðinn fyrir að setja hann í fyrsta og klára þetta sko, þannig svekkjandi.“
Margrét skoraði jöfnunarmarkið eftir hornspyrnu þar sem hún mætti á nærstöngina og setti boltann inn í fyrstu snertingu.
Var þetta beint af æfingasvæðinu?
„Já það má segja það“, sagði Margrét og brosti til Aðalsteins Jóhanns þjálfara hennar sem stóð nærri viðtalinu og glotti til Margrétar sem bendir til þess að þetta hafi svo sannarlega verið af æfingasvæðinu.
„Við vorum búin að skoða og vissum að nærsvæðið þeirra væri mjög opið og þetta var þriðja dauðafærið sem ég var búin að fá á þessu svæði þannig loksins fór hann inn.“
Það var allt annað að sjá Þór/KA liðið í síðari hálfleik þar sem spilamennskan batnaði til muna.
„Bara drullast til að gera betur, það var svolítið þannig, að vera ofan á í návígum og taka aðeins harðar á þeim og fá svona meiri ákefð í þetta, það var svona það mesta. Mér fannst líka bara um leið og við byrjuðum að vinna öll þessi návígi úti á vellinum þá fór þetta að detta meira með okkur“.
Þór/KA hefur tvö stig eftir þrjá leiki en liðið fékk sig sigurmark í uppbótartíma í síðasta leik.