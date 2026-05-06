Valur – ÍBV 2-3 | Ný­liðarnir á toppnum með fullt hús stiga

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Eyjakonur eru efstar í deildinni eins og er.

Nýliðar ÍBV gerðu frábæra ferð á N1-völlinn á Hlíðarenda er liðið lagði Val að velli, 3-2, í þriðju umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld.

ÍBV er eitt á toppi deildarinnar með fullt hús stiga, níu, og hefur skorað tíu mörk í leikjunum þremur.

ÍBV náði forystunni eftir átta mínútur og það með fyrsta skoti leiksins. Sóley Edda Ingadóttir tók þá hornspyrnu fyrir Val, ætlaði að gefa boltann stutt en beint í fæturnar á Olgu Sevcova.

Olga brunaði fram, lagði boltann til hliðar á Allison Clark sem var þá ein gegn Tinnu Brá Magnúsdóttur í marki Vals og renndi boltanum í netið. Undir lok fyrri hálfleiks, á 41. mínútu, jafnaði Valur metin.

Eftir þunga sókn átti Nadía Atladóttir skot í varnarmann við markteig, ÍBV hreinsaði frá en mjög stutt, Bryndís Eiríksdóttir gaf fyrir og þar var Kolbrá Una Kristinsdóttir grimm í markteignum og skallaði boltann í netið á sama tíma og Arden La-Rose í marki ÍBV keyrði hana niður.

Staðan þegar flautað var til leikhlés var því 1-1.

Strax í upphafi síðari hálfleiks var Valur búinn að snúa taflinu við. La-Rose átti þá skelfilega sendingu beint í fætur Arnfríðar Auðar Arnarsdóttur sem þakkaði fyrir sig með því að hlaupa inn í vítateiginn hægra megin og smella boltanum upp í samskeytin fjær. Staðan orðin 1-2 og 48 mínútur liðnar af leiknum.

Valur var með tögl og hagldir næstu 20 mínútur en þá tók ÍBV aftur vel við sér og hóf að gera mikla atlögu að marki heimakvenna. Á 72. mínútu náðu Eyjakonur svo að jafna metin.

Olga átti þá þrumuskot úr D-boganum sem Tinna Brá varði út í markteig þar sem Allison Lowrey var mætt sem gammur og tæklaði boltann í netið, 2-2.

Fimm mínútum síðar náði ÍBV svo forystunni í annað sinn í leiknum. Embla Harðardóttir vippaði þá boltanum glæsilega inn fyrir vörn Vals, Viktorija Zaicikova var mætt í frábært hlaup og lyfti skoppandi boltanum snyrtilega yfir Tinnu Brá.

Staðan þá orðin 3-2 fyrir ÍBV og reyndust það lokatölur.

