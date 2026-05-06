Jón Ólafur Daníelsson þjálfari ÍBV var skiljanlega í skýjunum með frábæran 3-2 útisigur á Val í þriðju umferð Bestu deildar kvenna á N1-vellinum á Hlíðarenda í kvöld.
„Líðanin er mjög góð. Þetta var bara Vestmannaeyjakarakterinn sem skóp þetta. Við gátum nú ekkert sérstaklega mikið knattspyrnulega í dag en við reyndum að vera skipulagðar og berjast.
Fótboltalega var þetta kannski ósanngjarnt en við unnum fyrir hverju einasta stigi sem við fengum í dag. Stundum þarf bara að gera það,“ sagði Jón Ólafur við Sýn Sport eftir leikinn.
Nýliðar ÍBV eru á toppnum með fullt hús stiga og er stutt á milli leikja. Lið ÍBV og þjálfarateymi þurfti að fara beint upp í rútu eftir leikinn og hafði hann því knappan tíma til viðtals.
„Þær fá hálfa mínútu. Sú sem er síðust út í rútu fær ekki far því að Herjólfur fer eftir smá tíma. Við erum þannig séð að hlaupa heim en um leið og rútuferðin hefst tekur við undirbúningur fyrir næsta leik því það er mjög stutt á milli leikja. Næsti leikur er á sunnudaginn,“ sagði Jón Ólafur.
ÍBV fær næst Þór/KA í heimsókn á sunnudaginn. Spurður hvort það mætti áfram búast við mikilli skemmtun og mikið af mörkum í leikjum Eyjakvenna sagði hann:
„Já, vonandi verða áfram mörk en við þurfum að fara að reyna að koma í veg fyrir þessi mörk sem við erum að fá á okkur.“