Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Davíð Sigurðsson heiti ég og er oddviti Framsóknarflokksins í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Ég hef verið sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð síðan 2018 og síðan 2022 hef ég verið formaður byggðarráðs og skipulags og byggingarnefndar. Ég bý í Miðgarði í Stafholtstungum ásamt Sigríði Arnardóttur eiginkonu minni og þremur sonum okkar sem eru 8 ára, 19 ára og 22 ára. Ásamt því að vinna við sveitarstjórn þá bý ég með sauðfé og hross, jafnframt hef ég unnið hlutastarf við vélavinnu og vélaviðgerðir í Húsafelli. Ég er uppalinn á Hellubæ í Hálsasveit en hef búið í Miðgarði nánast samfellt síðustu 20 ár.
Mér finnst Borgarbyggð vera besta sveitarfélag landsins þegar kemur að svo ótal mörgu, við erum ofboðslega rík af náttúrufegurð og mannauð, við erum með frábærar menntastofnanir á öllum stigum og við þurfum að standa vörð um þær ásamt því að halda áfram öflugri uppbyggingu sveitarfélagsins, en þannig náum við að standa undir sífellt batnandi þjónustu við íbúa.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Trúlega í Skagafirði, ég fór 14 ára gamall þangað í mína fyrstu sumarvinnu og var þar í 4 sumur, einnig á ég marga vini og kunningja ásamt hlýjum minningum þaðan síðan að ég hóf framhaldsskólagöngu mína.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég verð að viðurkenna að ég les ofboðslega lítið orðið af bókum, en ætli Óvinafagnaður eftir Einar Kárason standi ekki upp úr ef ég fer að rifja upp.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Þetta er mjög erfið spurning, það er einfaldlega þannig að öllum fjármunum er vel varið til brýnna málefna en ef ég yrði að velja þá væri það einna helst í félagsþjónustu, nánar tiltekið fjárhagsaðstoð við langtímaflóttamenn, úr því að ríkið virðist ætla að fyrra sig ábyrgð á þeim.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi halda áfram að efla og auka við stuðning við lýðheilsu, íþrótta og æskulýðsmál, það eru ein af mikilvægustu málunum upp á forvarnargildi og lífsgæði íbúa.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ég stórefa að nokkrum dytti í hug að skrifa þá bók.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Ég vel yfirleitt að hringja ef skilaboðin eru mikið lengri en 10 orð.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég er ekki viss um að það sé nokkuð, enda er Framsóknarflokkurinn þannig stjórnmálaflokkur að það rúmast ansi breiðar línur skoðana innan hans.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég væri til í að vera sérfræðingur í reikningsaðferðum jöfnunarsjóðs og útreikningi lífeyrisskuldbindinga, (er þó búinn að setja mig óþægilega mikið inn í þetta.)“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Allar ákvarðanir geta verið umdeildar, en lykillinn að farsælli niðurstöðu er að fylgja sinni sannfæringu og taka ákvarðanir út frá því sem þú hefur sagst ætla að gera.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Hef aldrei prófað gervigreind sjálfur, er ekki alveg að skilja þetta.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég hugsa að ég gæti unnið með öllum þeim sem eru að bjóða sig fram hjá okkur, allt frambærilegt fólk sem vill samfélaginu vel, það yrði svo bara að koma í ljós með hverjum mestur samhljómur næðist í viðræðum um áherslur.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Þau eru mörg, ætli þau stærstu hafi ekki verið að stökkva ekki í verkfræðinám eins og ég var að hugsa um á sínum tíma.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Íbúarnir, náttúrufegurðin og tækifærin til vaxtar.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Oftast ekkert nema kaffi, stundum kexköku eða kleinu ef hún er til, (það er toppurinn).“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Erfið spurning þar sem ég er í meirihluta eins og er, en ætli það sé ekki sá ófyrirsjáanleiki í tekjum sem blasir við sveitarfélögum núna eftir að reglum um jöfnunarsjóð var breytt.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að byggja nýjan leikskóla, íþróttahús og komið af stað uppbyggingu í Brákarey.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Sweet Child O´Mine með Guns N´Roses“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Það hefur ekki verið ýtt nógu mikið á eftir í sumum skipulagsmálum, þannig að upphaf verkefna hafa tafist um of, (tek það á mig).“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Dabbi Dekk af því að ég rak dekkjaverkstæði og fannst þetta fyndið þegar það byrjaði, einnig var ég stundum kallaður Dabbi kóngur vegna þess að ég er fjallkóngur Tungnamanna í fyrstu leit á Holtavörðuheiði.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Að halda áfram á þeirri uppbyggingarbraut sem við hófum á síðasta kjörtímabili, byggja íþróttahús, leggja og laga göngustíga og fjölga lóðum fyrir íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði.“