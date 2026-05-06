Oddvitaáskorunin: Heillaðist alveg af Guðrið Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 6. maí 2026 09:00 Sunna að njóta á góðum haustdegi. Aðsend Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum. Sunna Hlín Jóhannesdóttir er oddviti Framsóknarflokksins á Akureyri. Sunna Hlín Jóhannesdóttir heiti ég og er oddviti Framsóknar á Akureyri. Ég er bæjarfulltrúi í dag en kenni líka við viðskipta- og hagfræðideild VMA. Ég er gift Hjörvari Kristjánssyni vélaverkfræðing og við eigum tvö uppkomin börn. Í vetur höfum við í fyrsta sinn verið ein í kotinu, sem eru auðvitað svolítil tímamót eftir mörg ár af setu á áhorfendabekkjunum í Boganum. Við hjónin erum mikið fyrir útivist og hreyfingu. Við njótum þess að ferðast um fjöll og firnindi svo okkur leiðist ekki. Ég hef komið að sveitarstjórnarmálum með einum eða öðrum hætti í tólf ár, setið í starfshópum á vegum ríkis og sveitarfélaga og einnig í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Á þessu kjörtímabili vil ég leggja sérstaka áherslu á málefni barna, eldri borgara og húsnæðis- og atvinnumál. Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi? „Í sveitunum þar í kring.“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Þær eru alveg margar en Karítas kemur fyrst upp í huga.“ Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður? „Alls ekki í snemmtækri þjónustu við börn því það er sparnaður til framtíðar. Líklega yrði það eitthvað tengt ólögbundnum verkefnum, klípa eitthvað af þeim. Grunnþjónustan þarf að vera í lagi.“ Sunna og Hjörvar á ferðalagiAðsend Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau? „Félagsmiðstöðvastarf og Íþróttafélagann, sem er stuðningur við börn í íþróttastarfi. Eins færi það í að samþætta þjónustu eldri borgara og efla samstarf við atvinnulífið til að sækja fjárfestingar og mannauð.“ Hver væri titill ævisögu þinnar? „Seinheppin og alls ekki alltaf orðheppin“ Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð? „Bæði betra en skilaboðin eru mikið notuð.“ Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks? „Nú stend ég á gati.“ Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það? „Hagfræði“ Nökkvi og Jakobína Hjörvarsbörn á góðum degi fjölskyldunnar Aðsend Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild? „Veit að fyrirtækjaeigendum finnst ég stundum tuða aðeins of mikið um umgengni á atvinnulóðum en í mínum huga á atvinna og íbúðabyggð að geta farið saman. Hreinn bær sýnir að við erum með allt á hreinu.“ Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í? „Spurði hana hver munurinn væri á hverfisvernd og verndarsvæði í byggð.“ Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með? „Þetta snýst um fólkið sem ég treysti til að fylgja verkefnunum eftir og vinna eftir skýrri sýn og stefnu. Ég nenni ekki einhverri sjálfstýringu kerfisins.“ Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni. „Hef ekki verið nógu dugleg að rækta gömul vináttusambönd.“ Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum? „Stutt í alla útivist en erum samt lítil borg með öllu sem því fylgir. Algjör forréttindi.“ Hvað borðar þú í morgunmat? „Þessa dagana er ég að vinna með grænan sellerí drykk.“ Sunna Hlín á ÞingmannahnjúkAðsend Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag? „Lítil aðkoma kjörinna fulltrúa að stefnumótun og eftirfylgd verkefna.“ Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum? „Málefnaskráin okkar er ekki mjög löng þar sem við ætlum að reyna okkar besta til að ná að gera allt sem er þar.“ Hvert er uppáhalds lagið þitt? „Þessa dagana er það Morgun í mars eftir Guðrið Hansdóttir. Heyrði hana spila í Færeyjum í fyrra og heillaðist af sjarma hennar.“ Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár? „Það hefur verið gert margt gott en ég tel að við höfum ekki verið að byggja fyrir alla hópa samfélagsins. VIð þurfum að huga betur að félagsmiðstöðva- og klúbbastarfinu okkar og vinna á biðlistum við þjónustu við börn.“ Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju? „Sunshine, Sunna:Sól.“ Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við? „Auðvitað er markmiðið að standa við öll okkar loforð. Við höfum þó fengið athugasemdir um að áform um úrbætur fyrir eldri borgara séu, líkt og áður, aðeins innantóm orð. Það sem fólk þarf hins vegar að hafa í huga er að ég hef hingað til verið í minnihluta. Svona athugasemdir hvetja mig bara áfram, ég mun setja málefni eldri borgara á oddinn ef ég fæ til þess völd.“ Oddvitaáskorunin Akureyri Framsóknarflokkurinn Mest lesið Blómstrar á Ítalíu og venst skömmum innfæddra Lífið Sögur af sterkum mömmum: „Þetta eru konur sem ákveða að breyta eigin lífi“ Áskorun Sigfús Pétursson Álftagerðisbróðir látinn Lífið „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lífið Oddvitaáskorunin: Hefði viljað verja meiri tíma í tónlistina Lífið Oddvitaáskorunin: Heillaðist alveg af Guðrið Lífið „Agaleysið er algjört“ Lífið Innipúkar geti farið á „tryllt djamm“ í Austurbæjarbíói í annað sinn Lífið Gráhærð og aldrei glæsilegri Lífið Þessi sigruðu Met Gala Tíska og hönnun Fleiri fréttir Oddvitaáskorunin: Heillaðist alveg af Guðrið Sigfús Pétursson Álftagerðisbróðir látinn Innipúkar geti farið á „tryllt djamm“ í Austurbæjarbíói í annað sinn Oddvitaáskorunin: Hefði viljað verja meiri tíma í tónlistina Blómstrar á Ítalíu og venst skömmum innfæddra Skráðu dótturina á spjöld sögunnar Gráhærð og aldrei glæsilegri Oddvitaáskorunin: Nína ekki eins miðaldra Mætti með sextán ára gamalt prump bróður síns „Agaleysið er algjört“ Glæsileg hæð í einu fallegasta húsi Hlíðanna Oddvitaáskorunin: Mistök að kenna hundinum á klukku „Lítill verkalýðsprins synti í heiminn“ „Maður hefur verið í feluleik að lifa tvöföldu lífi“ Lively og Baldoni náðu sáttum Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre Sigga hefur starfað lengi á toppnum hjá IKEA en ákvað 54 ára að fara í nám Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Oddvitaáskorunin: Ófeiminn að taka undir þegar Frelsið tekur að óma Fólk undraðist að þær héldu barni frá skjám fyrstu tvö árin „Hélt það væri ekki hægt að bjarga mér“ Krakkatía vikunnar: Kirkjur, Gljúfrasteinn og nornahár Guðmundur og Erna eru gift Mörg þúsund „glataðir ljósmyndarar“ sóttu um „Bíddu, þetta er satt. Ég er með átröskun“ Fögnuðu nýrri líkamsræktarstöð í Grímsbæ Sjá meira