Oddvitaáskorunin: Nína ekki eins miðaldra Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. maí 2026 15:00 Jónína Brynjólfsdóttir er oddviti Framsóknar. Aðsend Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum. Jónína Brynjólfsdóttir er oddviti Framsóknarflokksins í Múlaþingi. Ég heiti Jónína Brynjólfsdóttir, bý á Egilsstöðum með eiginmanni mínum og 2 börnum. Ég er viðskiptalögfræðingur að mennt og er með mastersgráðu í forystu og stjórnun frá Háskólanum á Bifröst og vinn sem safnstjórni á Tækniminjasafni Austurlands á Seyðisfirði. Ég er fædd og uppalin í Reykjavík en fluttist til Egilsstaða fyrir um 18 árum, árið 2008. Hér er dásamlegt að búa, frábært samfélag, mikil nálægð við náttúruna og svo er veðrið líka bara stór áhrifaþáttur í lífi mínu. Ég elska allar árstíðir hér, frá snjóstormi til heitra sumardaga. Við hjónin höfum dundað okkur við að taka húsið okkar í gegn, byggja stóran sólpall og komið okkur virkilega vel fyrir á besta stað í bænum. Ég er mikil sundkona og elska að liggja í vatni, elska að elda góðan mat og bjóða fólki í mat. Ég hef verið að starfa í sveitarstjórnarmálum á undanförum 3 kjörtímabilum og er nú forseti sveitarstjórnar, formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs, formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar og margt fleira svo sem varaþingmaður í Norðausturkjördæmi. Ég er svona hálfgerður atvinnupólitíkus og hef gaman af því þótt það hafi sannarlega kosti og galla, en ég brenn fyrir málefnum okkar sveitarfélags og Austurlands alls. Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi? „Sennilega í Reykjavík þar sem ég er uppalin og bjó þar til ég var að verða 30 ára. Það er samt síðra sko, ég vil helst bara búa hér áfram takk.“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Þegar maður er í þessu starfi þá les maður einna helst skýrslur og minnisblöð svo það tekur mestan tíma í lestri hjá mér, en kannski er það bara matreiðslubókin mín, hana les ég mjög oft – bara eina blaðsíðu í senn kannski.“ Jónína með Kristrúnu dóttur sinni.Aðsend Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður? „Þetta er nú svona frekar leiðinleg spurning en skynsamlegast væri að fara í flatan niðurskurð, bitnar lítið á öllum, en margt smátt gerir eitt stórt.“ Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau? „Ohh auðvelt, ég myndi setja það strax í aukið viðhald við húsnæði sveitarfélagsins. Þessi spurning ætti frekar að vera hvað maður myndi gera við milljarð! Þá væri hægt að byggja eitthvað stórt eins og búningsklefa við sundlaugina á Egilsstöðum og skella í gangstéttir og bæta aðgengi að gangstéttum, byggja meira.“ Hver væri titill ævisögu þinnar? „Konan með strax-veikina“ Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð? „Bæði betra, ég er á þeim skemmtilega aldri að vera jafnvíg í skilaboðum og símtölum.“ Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks? „Ég er svo mikil miðjumanneskja að í síðustu kosningum mældist í ég kosningaprófi bara á miðjupunktinum alveg. Ég man ekki eftir því að vera með óvinsæla skoðun á neinu, það er auðvitað ekki mjög Framsóknarlegt heldur.“ Sonur Jóhönnu spreytir sig á snjósleða hjá ömmu sinni og afa í Hrafnkelsdal.Aðsend Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það? „Blómum og garðyrkju. Klárt, ég er enn ekki búin að útiloka möguleikann á því að reka blómabúð þegar ég verð stór.“ Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild? „Fresta byggingu leikskóla á suðusvæði Egilsstaða er sennilega sú umdeildasta þótt margir séu því hlynntir.“ Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í? „Svara tölvupóstum sem framboðinu barst með því að lesa úr skýrslum og koma með hugmyndir að svörum í samræmi við stefnu flokksins.“ Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með? „Við getum unnið með öllum og göngum óbundin til kosninga.“ Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni. „Er hér verið að vísa til mistaka í eintölu eða fleirtölu? Ég er bara alltaf að gera mistök, þau eru auðvitað ekki alltaf mjög alvarleg, það er bara best að játa það þegar maður gerir glappaskot og læra af því, saltaði gæsina of mikið um daginn þegar ég var að gera grafna gæs fyrir fermingu sonar míns. Ég man ekki eftir einhverjum mistökum sem sitja ennþá í mér, ég er kannski bara svona fljót að gleyma eða svona góð í að sýna mér mildi.“ Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum? „Svo margt maður minn, veðrið og náttúran sem er svo svakalega fjölbreytt frá hálendi til fjöru beggja megin landsins, stórkostlegt alveg.“ Jónína og Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings, á Unglingalandsmóti á Egilsstöðum.Aðsend “Hvað borðar þú í morgunmat? „Ég fæ mér þessa dagana boost með engifer, sellerí, sítrónu, mangó og steinefnum því ég er miðaldra.“ Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag? „Það er nú fátt, ég er rosalega stolt af sveitafélaginu okkar, það er virkilega vel mannað flottu starfsfólki sem sinnir sínum verkum af ábyrgð og festu. Fyrir það er ég mjög þakklát.“ Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum? „Raunhæft er að lækka fasteignaskatta í áföngum, bæta rekstur sveitarfélagsins og auka gagnsæi, samhliða því að klára skipulagsverkefni og efla uppbyggingu í húsnæði og innviðum sveitarfélagsins. Jafnframt er hægt að styrkja þjónustu við börn og eldra fólk, efla íþrótta- og menningarstarf og skapa fleiri atvinnutækifæri með markvissri kynningu og samstarfi.“ Hvert er uppáhalds lagið þitt? „Síðasta lag sem ég fékk æði fyrir var Born with a broken heart með Damiano David.“ Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár? „Ég átta mig ekki alveg á því hvað það hefur verið, sennilega nokkur en ekki endilega stór.“ Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju? „Já þetta er frábær spurning sem ég hef alveg spurt mig að. Ég heiti Jónína í höfuðið á ömmu minni Nínu og er alltaf kölluð Nína af mínum nánustu ættingjum og vinum. En í þessu pólitíska brasi hef ég alltaf verið kölluð Jónína, sem er kannski bara formlegra ég veit það ekki. En ég held að það væri bara gaman að vera meiri Nína en Jónína, held hún sé aðeins kærulausari og skemmtilegri, ekki eins miðaldra." Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við? „Lækka fasteignaskatta og hækka frístundastyrkinn." 