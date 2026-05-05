Sjáðu mörkin: Sex marka rússíbanareið sem gæti kostað City titilinn

Aron Guðmundsson skrifar
Lærisveinar Pep Guardiola í liði Manchester City fóru illa að ráði sínu í gær. Vísir/Getty

Tveir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Örlögin eru úr höndum Manchester City eins og er hvað varðar baráttuna um Englandsmeistaratitilinn eftir sex marka jafntefli liðsins gegn Everton. Sjáðu mörkin úr leikjum gærdagsins hér neðar í fréttinni.

Manchester City fór illa að ráði sínu í titil­baráttu ensku úr­vals­deildarinnar þegar liðið glutraði niður for­ystu en endaði á því að gera 3-3 jafntefli gegn Ever­ton á úti­velli í leik sem þeir virtust ætla að tapa. Arsenal er í bíl­stjórasætinu, með ör­lögin í sínum höndum, fyrir loka­um­ferðir deildarinnar en jöfnunarmark Doku á lokasekúndunum gæti skipt miklu máli.

Klippa: Everton 3-3 Manchester City

Nottingham Forest fór langt með að bjarga sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni með 1-3 útisigri á Chelsea. Forest er sex stigum frá fallsæti þegar þremur umferðum er ólokið. Chelsea hefur tapað sex deildarleikjum í röð.

Klippa: Chelsea 1-3 Nott. Forest
