Sjáðu mörkin: Sex marka rússíbanareið sem gæti kostað City titilinn

Tveir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Örlögin eru úr höndum Manchester City eins og er hvað varðar baráttuna um Englandsmeistaratitilinn eftir sex marka jafntefli liðsins gegn Everton. Sjáðu mörkin úr leikjum gærdagsins hér neðar í fréttinni.
Manchester City fór illa að ráði sínu í titilbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar þegar liðið glutraði niður forystu en endaði á því að gera 3-3 jafntefli gegn Everton á útivelli í leik sem þeir virtust ætla að tapa. Arsenal er í bílstjórasætinu, með örlögin í sínum höndum, fyrir lokaumferðir deildarinnar en jöfnunarmark Doku á lokasekúndunum gæti skipt miklu máli.
Nottingham Forest fór langt með að bjarga sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni með 1-3 útisigri á Chelsea. Forest er sex stigum frá fallsæti þegar þremur umferðum er ólokið. Chelsea hefur tapað sex deildarleikjum í röð.