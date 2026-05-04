Minnst einn lést þegar ökumaður keyrði inn í mannfjölda í borginni Leipzig í Þýskalandi síðdegis í dag. Fleiri eru særðir en lögregla segir að ökumaðurinn hafi verið handtekinn og almenningi stafi engin frekari hætta af honum.
Tveir voru fluttir alvarlega særðir á sjúkrahús og tuttugu til viðbótar „urðu fyrir áhrifum.“ Þetta hefur AP-fréttaveitan eftir Axel Schuh, slökkviliðsstjóra Leipzig, sem veitti ekki nánari upplýsingar.
Í upphafi greindu talsmenn borgarinnar frá því að tveir hefðu látið lífið en ríkismiðillinn MDR fullyrti síðar að talsmaður lögreglu hefði leiðrétt þetta og gefið út að aðeins væri búið að staðfesta eitt andlát. Þá segir miðillinn ekkert hafa verið gefið út um það hvort um viljaverk eða slys væri að ræða.
Susanne Lübcke, talsmaður lögreglunnar, sagði að ökumaðurinn hefði stöðvað bílinn sjálfur og verið í honum þegar hann var handtekinn.
Atvikið átti sér stað í Grimmaischen Straße, nálægt St Nicholas-kirkju og Leipzig-háskóla. Um er að ræða verslunargötu í hjarta borgarinnar sem tengir markaðstorg hennar við ýmis kennileiti.
Fram kemur í frétt DW að Burkhard Jung, borgarstjóri Leipzig, hafi staðfest fyrri bráðabirgðatölu og gefið út að búið væri að tryggja öryggi fólks á nærliggjandi svæði. Atvikið átti sér stað í kringum klukkan 15 að íslenskum tíma, að sögn AP-fréttaveitunnar.
„Þetta er átakanlegt. Það eina sem ég get gert einmitt núna er að votta fjölskyldum fórnarlambanna samúð mína,“ sagði Jung við fréttamenn á vettvangi.
„Allt annað verður að koma í ljós við rannsókn lögreglu og rannsóknaryfirvalda.“
Leipzig er staðsett suðvestur af Berlín og eru íbúar yfir 630 þúsund. Hún er ein af stærstu borgunum í austurhluta Þýskalands.
