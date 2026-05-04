Líkja forseta Taívan við rottu vegna Afríkuferðar Samúel Karl Ólason skrifar 4. maí 2026 12:51 Mswati þriðji, konungur Esvatíní, og Lai Ching Te, forseti Taívan. Forsetaembætti Taívan Nýr forseti Taívan hóf opinbera heimsókn sína í Esvatíní í Afríku í morgun með því að segja að Taívan hefði rétt á því að eiga í opinberum samskiptum við önnur ríki. Enginn hefði rétt á að koma í veg fyrir það. Ráðamenn í Taívan segja að Kínverjar hafi reynt að koma í veg fyrir ferðina en Kínverjar hafa fordæmt forsetann taívanska sem „rottu“. Lai Ching Te, forseti Taívan, sagði Mswati þriðja, konungi Esvatíní, að Taívan, sem heitir formlega Lýðveldið Kína, sé fullvalda þjóð og tilheyri heiminum öllum. Hann sagði að 23 milljónir íbúa Taívana hefðu rétt á því að eiga í samskiptum við heiminn og ekkert annað ríki mætti standa í vegi þess, samkvæmt frétt Reuters. Esvatíní er eitt einungis tólf ríkja heimsins sem eiga í formlegum samskiptum við Taívan. Þangað mætti Lai um helgina til að taka þátt í hátíðarhöldum vegna þess að fjörutíu ár eru liðin frá því Mswati tók við völdum. Deeply grateful to His Majesty King Mswati III, the Queen Mother, & the people of Eswatini for the warm hospitality. From my visit with the Queen Mother to touring the International Convention Centre, every moment reflects the strong friendship between #Taiwan & #Eswatini. pic.twitter.com/tJTUE6hmMj— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) May 4, 2026 Stjórnvöld hvorugs landsins höfðu sagt frá því að Lai væri á leið þangað og ferðaðist hann um borð í flugvél í eigu yfirvalda Afríkuríkisins. Forsetinn hafði reynt að fara til Esvatíní áður en hætt var við þá frétt eftir að honum var neitað um heimild til að fljúga yfir þrjú ríki á leiðinni. Taívanar segja það hafa verið gert vegna þrýstings frá Kínverjum. Eftir að ljóst var að Lai hefði ferðast til Afríku líkti talsmaður Taívanskrifstofu utanríkisráðuneytis Kína forsetanum við rottu, sem hefði laumast til Afríku. Talsmaðurinn sagði að Lai væri án efa aðhlátursefni alþjóðasamfélagsins. Taívanar eigi ekki rétt á samskiptum við önnur ríki Eins og frægt er gera Kínverjar tilkall til Taívan og hefur Xi Jinping, forseti Kína, heitið því að sameina Kína og Taívan og gera það með valdi ef svo þarf. Hann er sagður hafa gert það að markmiði sínu að ná völdum á Taívan og hefur hann sagt að það markmið megi ekki enda á höndum komandi kynslóða. Kínverjar segja Taívan ekki eiga rétt á opinberum samskiptum við önnur ríki og hafa beitt sér verulega á alþjóðasviðinu til að koma í veg fyrir slíkt. Sjá einnig: Vara Evrópuríkin við því að taka á móti embættismönnum frá Taívan Bandaríkin slitu formlegum tengslum við Taívan árið 1979, að kröfu Kínverja, en hafa þrátt fyrir það haldið umfangsmiklum óformlegum tengslum við ríkið og útvega Taívan meðal annars vopn. Bandaríkjamenn hafa um árabil haldið því loðnu hvort þeir myndu beita valdi til að verja Taívan. Herinn undirbúi sig fyrir innrás á næsta ári Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur aukið á áhyggjur fólks um að Bandaríkin myndu ekki koma Taívan til aðstoðar og hefur kallað eftir því að eyríkið verji mun meira til varnarmála. Hann hefur meðal annars stungið upp á að upphæðin fari í tíu prósent af landsframleiðslu, sem er mun meira en Bandaríkin og flest önnur ríki sem eru ekki í stríði gera. Þá meinaði Trump leiðtogum Taívan að ferðast til New York í fyrra af ótta við að það myndi reita Xi til reiði. Sjá einnig: Umkringdu Taívan og æfðu lokanir hafna Undanfarin ár hafa Kínverjar beitt Taívan sífellt meiri þrýstingi með því markmiði að grafa undan vörnum ríkisins. Herafli Kína hefur sömuleiðis gengist undir mikla nútímavæðingu og uppbyggingu en Xi er sagður hafa skipað forsvarsmönnum hersins að vera tilbúnir fyrir mögulega innrás í Taívan árið 2027. Það ár mun marka aldarafmæli kínverska hersins. Taívan Kína Esvatíní 