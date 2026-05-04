Ansi furðuleg staða gæti komið upp í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta því mögulega gæti Brentford eða Brighton þá komið sér í Meistaradeild Evrópu með því að tapa leik.
Þessi staða gæti komið upp ef og aðeins ef að Aston Villa vinnur Evrópudeildina en liðið er þar 1-0 undir í undanúrslitum gegn Nottingham Forest fyrir heimaleik sinn á fimmtudaginn.
Ef að Villa vinnur Evrópudeildina og hafnar í 5. sæti mun liðið í 6. sæti úrvalsdeildarinnar komast í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Þetta gildir ekki ef að Villa endar í 3. eða 4. sæti úrvalsdeildarinnar heldur aðeins ef liðið endar í 5. sætinu.
Það þýðir að Brentford eða Brighton gæti mögulega grætt á því að tapa í lokaumferðinni, fyrir Liverpool eða Manchester United, til að tryggja að Villa komist ekki upp fyrir annað þeirra.
Til dæmis gæti Brentford verið komið í 6. sæti, fjórum stigum á undan næsta liði, og þannig haft efni á að tapa fyrir Liverpool án þess að missa 6. sætið. Með því að tapa gæti liðið svo mögulega tryggt að Villa endi fyrir neðan Liverpool, í 5. sæti, og þannig kæmist Brentford í Meistaradeildina í stað Evrópudeildarinnar.
Þessi flókna staða er tilkomin vegna þess að UEFA veitir sigurvegurum Evrópudeildarinnar sæti í Meistaradeild Evrópu og jafnframt tveimur deildum sérstakt aukasæti í Meistaradeild Evrópu, sem byggist á árangri landanna í Evrópukeppnunum leiktíðina á undan. Enska úrvalsdeildin á örugg fjögur sæti í Meistaradeildinni en hefur nú þegar tryggt sér eitt aukasæti með árangri ensku liðanna í vetur.
Þó að það sé kannski ekki líklegt að lið muni hagnast á að tapa í lokaumferðinni eru hins vegar ágætar líkur á að Villa vinni Evrópudeildina og endi í 5. sæti úrvalsdeildarinnar, og að 6. sæti dugi þá til að komast í Meistaradeild Evrópu. Því horfa sjálfsagt mörg lið til þess enda stutt frá Bournemouth, sem er í 6. sæti, í næstu lið.