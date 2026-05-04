Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, segir að þetta tímabil hjá Rauða hernum hafi verið óásættanlegt og megi ekki endurtaka sig.
Liverpool tapaði fyrir Manchester United á Old Trafford í gær, 3-2. Þetta var ellefta tap Liverpool í ensku úrvalsdeildinni en fara þarf aftur til tímabilsins 2016-17 til að finna meistara sem töpuðu svona mörgum leikjum.
„Ég er ekki hér til að afsaka þetta. Þetta hefur verið mikið vonbrigðatímabil, óásættanlegt tímabil og þetta er erfitt. Við ættum ekki að vorkenna okkur,“ sagði Van Dijk eftir leikinn gegn United.
„Það er mikið verk fyrir höndum að snúa þessu við og sjá til þess að þessir hlutir endurtaki sig ekki á næsta tímabili. Þetta er ekki Liverpool.“
Van Dijk segir ótækt hversu mörgum leikjum Liverpool hefur tapað á þessu tímabili.
„Það er óásættanlegt hversu mörgum leikjum við höfum tapað sem núverandi meistarar og við eigum ekki að láta það líðast,“ sagði Hollendingurinn.
„Við verðum að leggja mikið á okkur fyrir næsta tímabil. Þegar ég kem til baka eftir HM fer ég í það en það þarf að gera margt bak við tjöldin.“
Liverpool er í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 58 stig og mikið þarf að gerast til að liðið leiki ekki í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili.
Næsti leikur Liverpool er gegn Chelsea á Anfield á laugardaginn.
Alexander Isak, framherji Liverpool, meiddist í vikunni og mun ekki taka þátt er hans menn mæta Manchester United í stórleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni.