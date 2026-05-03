Talinn hafa stungið þann þriðja fyrr um daginn

Essa Suleiman, 45 ára bresk-sómalskur maður, hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps eftir að hann stakk tvo menn af gyðingaættum í Lundúnum. Hann er talinn hafa stungið annan mann fyrr um daginn.
Suleiman er ákærður fyrir að hafa stungið Shloime Rand, 34 ára, og Moshe Shine, 76 ára, á miðvikudag með einhvers konar hnífsblaði. Hvorugur þeirra hlaut lífshættulega áverka og hefur Rand verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Shine hlaut stungusár á hálsi.
Reuters greinir frá því að Suleimann sé talinn hafa farið inn á heimili annars manns í suðurhluta Lundúnaborgar fyrr um daginn og stungið hann. Hann hefur einnig verið ákærður fyrir tilraun til manndráps í því máli.
Eftir fyrstu meintu stunguárásina á Suleimann að hafa ferðast í norðurhluta borgarinnar, í Golders Green-hverfið þar sem fjöldi gyðinga er búsettur. Þar á hann að hafa fyrst hlaupið í átt að Rand, sem var klæddur í hefðbundinn fatnað fyrir rétttrúnaðargyðing, og stungið hann. Shine, sem var klæddur álíka og Rand, stóð síðan við strætóskýli þegar Suleimann á að hafa stungið hann einnig.
Lögreglan rannsakar málið sem hryðjuverk. Í kjölfarið var hryðjuverkaógn í Bretlandi færð upp um eitt stig og telst nú mikil auk þess sem talið er að önnur hryðjuverkaárás verði framkvæmd í landinu innan sex mánaða.
Er Suleimann fór fyrir dóm staðfesti hann aðeins nafn sitt og fæðingardag en tjáði sig ekki um ákæruna að öðru leyti. Fyrir dóminum kom fram að skráð heimilisfang hans væri á geðheilbrigðisstofnun í suðurhluta Lundúna.