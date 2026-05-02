Logi Tómasson var í byrjunarliði Samsunspor í 4-1 stórsigri gegn toppliði Galatasaray.
Sigrar á Galatasaray eru sjaldgæfir en þetta var aðeins fjórða tap toppliðsins á tímabilinu.
Fenerbahce þakkar fyrir það því nágrannaliðið vann sinn leik og er nú fjórum stigum frá Galatasaray. Titilbaráttan er samt svo gott sem búin.
Galatasaray þyrfti að tapa báðum leikjum sínum gegn Kasimpasa og Antalyaspor í lokaumferðunum til að tapa titlinum. Það þykir ólíklegt því þau lið sitja í 13. og 16. sæti deildarinnar.
Logi Tómasson og félagar komu þó í veg fyrir það að Galatasaray yrði meistari í dag.
Sigur Samsunspor var glæsilegur. Liðið lenti undir snemma en sitthvor tvennan frá Marius Mouandilmadji og Cherif Ndiaye tryggðu 4-1 sigur.
Tvær umferðir eru eftir og Samspunspor á ekki séns á Evrópusæti. Liðið mun enda í 5. - 7. sæti.