Valur - KR 1-4 | Grýlan dauð Valur Páll Eiríksson skrifar 2. maí 2026 22:30 KR-ingar höfðu ríka ástæðu til að fagna í kvöld. Vísir/Diego KR vann sannfærandi 4-1 sigur á Val í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Liðið er áfram með fullt hús stiga á toppi deildarinnar. Mikil eftirvænting var fyrir leik kvöldsins og hans verið beðið af áfergju í vikunni. KR var á toppnum fyrir leik en Valur aðeins þremur stigum á eftir. KR hafði hins vegar tapað hér á Hlíðarenda fimm ár í röð, síðast 6-1 í fyrra, og áttu grýlu til að sigrast á. Stúkan var sneisafull í kvöld.Vísir/Diego Taugatrekkingur var í upphafi, sem skiljanlegt er, fyrir framan stútfulla stúku í háspennuleik. Það virtist henta Valsmönnum betur sem voru hættulegri með eitruðum skyndisóknum en tókst ekki að nýta þær. Aðeins tíu mínútur voru liðnar þegar Ástbjörn Þórðarson skoraði eftir frábæra fyrirgjöf Gabríels Hrannars Eyjólfssonar frá vinstri og allt ætlaði um koll að keyra í KR-hluta stúkunnar. Albin Skoglund fékk algjört dauðafæri en skaut í stöng og skömmu síðar var félagi hans Lúkas Logi Heimisson sendur í gegn og felldur innan teigs. Ekkert var dæmt, þó klárlega hafi átt að benda á punktinn. En við það varð vendipunktur því KR var mun sterkari aðilinn það sem eftir lifði fyrri hálfleiks en var í vandræðum að komast í gegnum gríðarþéttan varnarmúr Vals. Stefán Árni Geirsson var öflugur og skoraði tvö.Vísir/Diego KR tók völdin í kjölfarið og annar uppalinn KR-ingur, Stefán Árni Geirsson, sem spilaði sem fremsti maður í fjarveru Eiðs Gauta Sæbjörnssonar, kom boltanum í netið, þó af Hólmari Erni Eyjólfssyni, fyrirliða Vals. KR 2-0 yfir í hálfleik og Valur fékk seinna markið á sig á versta tíma, rétt fyrir hlé. Emil Larsen, markmannsþjálfari Vals, fékk rautt spjald í hálfleik fyrir dómaratuð.Vísir/Diego Valur breytti um kerfi í hálfleik, en Myles Veldman, sem hafði verið frakki á Aroni Sigurðarsyni í fyrri hálfleik, færði sig í vængbakvörð og Valur í fimm manna línu. Það gerði lítið fyrir Valsmenn og KR var með öll völd eftir hlé. Valur var oft á tíðum með nærri allt liðið á sínum eigin þriðjungi og KR-sóknin líktist stimplun í handbolta. Þriðja mark KR kom eftir eina slíka sókn en þá hafði KR gefið tugi sendinga í röð áður en Luke Rae fann Stefán Árna á teignum sem skoraði öðru sinni. Frederik Schram kom oftar en einu sinni til bjargar en Valsmenn náðu fínum kafla í blálok leiks og uppskáru mark frá Degi Orra Garðarssyni. Fögnuðurinn var minimalískur, enda leiknum lokið, og má með sanni segja að meira hafi verið fagnað þegar Amin Cosic, sem átti frábæran leik á vinstri kanti KR, innsiglaði 4-1 sigur síðar í uppbótartímanum. KR vann verðskuldaðan 4-1 sigur og nú er Hlíðarendagrýla liðsins dauð. KR er þá áfram með fullt hús stiga, 15 talsins, á toppi deildarinnar. Valur er með níu stig í þriðja sæti en mörg lið eiga leik inni á morgun. Stjörnur og skúrkar Stefán Árni Geirsson var stórkostlegur, unun að horfa á hann spila og ekki skemma tvö mörk. Amin Cosic öflugur og Orri Hrafn Kjartansson og Alexander Rafn frábærir á miðjunni. Það gleymist að Alexander er 16 ára, en hann var ítrekað hamraður niður af Valsmönnum, tók því af stóískri ró og hélt áfram að leika á mann og annan. Luke Rae öflugur einnig. Hörður Ingi Gunnarsson átti erfiðan dag gegn Amin Cosic, rétt eins og hægri bakverðir FH í síðasta leik. Valsmenn áttu almennt erfitt stóra hluta gegn KR-liði sem keyrði yfir þá með háu orkustigi. Dómarar Elías Ingi gerði mistök þegar hann dæmdi Valsmönnum ekki víti í fyrri hálfleik. Leikurinn fékk annars að fljóta og ekki dæmt á neinn tittlingaskít. Stundum þótti mönnum um of og línan átti til að blörrast. En það er þetta stóra atvik sem klárlega situr í Valsmönnum. Stemning og umgjörð Umgjörðin upp á tíu eins og Valsmanna er von og vísa. Laugardagskvöld, sólskin og fallegur fótbolti. Það gerist ekki mikið betra. Fjósið opnaði snemma og menn mættu ferskir til leiks. KR stuðningsmenn fjölmenntu ekki síður og höfðu hitað upp frá klukkan 14:00 vesturfrá. Söngvar þeirra glumdu um svæðið þegar þeir mættu með rútum vestan úr bæ hálftíma fyrir leik og Miðjan var hreinlega ódrepandi, syngjandi frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu. Til fyrirmyndar! Besta deild karla Valur KR